После авиаударов США и Израиля наблюдатели 'потеряли' сотни килограммов обогащенного урана в Иране

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что его ведомство не знает, где находится часть потенциально обогащенного урана после авиаударов США и Израиля по Ирану. Речь идет о почти 400 килограммах вещества.

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Об этом Гросси сказал в эфире Fox News. Чиновника попросили прокомментировать его же заявление о том, что, по его мнению, этот уран был вывезен на старый объект вблизи Исфахана.

"Я должен быть очень точным. Мы – МАГАТЭ, поэтому мы здесь не спекулируем. У нас нет информации о местонахождении этого материала", – сказал он.

Перед этим иранские официальные лица сообщали Гросси, что они принимают защитные меры, которые могут включать, а могут и не включать перемещение урана.

Гендиректор МАГАТЭ отметил, что есть способ выяснить местонахождение потенциально обогащенного урана. Для этого надо позволить инспекционной деятельности возобновиться как можно быстрее.

"И я думаю, что это было бы на пользу всем... Моя обязанность – отчитаться за каждый грамм урана, который есть в Иране и в любой другой стране", – отмечал Гросси.

Как пишет Reuters, бомбардировка иранских ядерных объектов США и Израилем поставила инспекторов ООН в Иране перед вопросом: как определить, были ли запасы обогащенного урана, некоторые из которых близки к оружейному, похоронены под завалами, или же тайно спрятаны.

"Рафаэль Гросси заявил в понедельник, что очень вероятно, что центрифуги, которые использовались для обогащения урана в Фордо, были серьезно повреждены. Гораздо менее понятно, было ли уничтожено 9 тонн иранского обогащенного урана – из которых более 400 кг обогащенных до уровня, близкого к оружейному, – или нет. Западные правительства пытаются выяснить, что с ним произошло", – сказано в статье.

Некоторые эксперты считают, что ряд транспортных средств, в том числе грузовиков, видимых на спутниковых снимках за пределами Фордо до того, как по нему был нанесен удар, свидетельствует о том, что обогащенный уран был перемещен в другое место. Однако министр обороны США Пит Хегсет в четверг заявил, что ему ничего не известно о разведывательных данных, которые бы указывали на то, что Иран переместил уран. Президент Дональд Трамп также отверг такие опасения.

Любое расследование МАГАТЭ по запасам урана, вероятно, будет длительным и сложным, говорят эксперты.

Бывший главный инспектор МАГАТЭ Олли Хейнонен отметил, что поиски, вероятно, будут связаны со сложным процессом изъятия материалов из поврежденных зданий, а также с проведением криминалистической экспертизы и отбором проб окружающей среды, что занимает много времени.

"Могут быть материалы, которые находятся в недоступном месте, распылены под завалами или потеряны во время бомбардировки", – сказал он.

Напомним: по данным СМИ, Иран решил запретить генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси доступ к своим ядерным объектам и приказал убрать оттуда камеры наблюдения. Власти страны утверждают, что Тегеран обнаружил получение правительством Израиля "конфиденциальных данных об объектах".

Между тем Соединенные Штаты Америки получили перехват разговора между высокопоставленными чиновниками Ирана, которые обсуждали удары США в этом месяце по ядерной программе Ирана и отмечали, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщал OBOZ.UA, Рафаэль Гросси оценил возможность Ирана продолжать двигаться к созданию ядерного оружия. По его мнению, Тегеран может возобновить обогащение урана "в течение нескольких месяцев".

Генеральный директор МАГАТЭ подчеркнул, что в результате атак США и Израиля уничтожить все иранские ядерные объекты не удалось.

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