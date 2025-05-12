Польша заявила о закрытии генконсульства России в Кракове: Сикорский назвал причину

Польша заявила о закрытии консульства Российской Федерации в Кракове. Такие меры связаны с подтвержденной деятельностью спецслужб РФ по диверсии с поджогом ТЦ "Маривильская 44" в Варшаве 12 мая 2024 года.

Видео дня

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в соцсети Х. Он отметил, что принял решение на отзыв разрешения об открытии.

"Имея доказательства того, что именно российские спецслужбы совершили позорный диверсионный акт против торгового центра на улице Маривильской, я решил отозвать разрешение на открытие консульства Российской Федерации в Кракове", – написал Сикорский.

Также министры юстиции и внутренних дел опубликовали совместное заявление связанное с этим случаем.

"Сейчас, на основе собранных доказательств, мы знаем, что пожар стал следствием поджога, совершенного по запросу российских спецслужб. Мы имеем глубокие знания о порядке и ходе поджога, а также о том, как виновники его задокументировали. Их действия были организованы и управляемы установленным лицом, которое находится в Российской Федерации. Некоторые из виновников уже находятся под стражей, остальные установлены и разыскиваются. Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные действия, направленные на их задержание", – говорится в заявлении.

О причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ ранее сообщал и премьер-министр Польши Дональд Туск. Он также пообещал найти всех причастных к этому случаю.

"Теперь мы точно знаем, что крупный пожар торгового центра Marywilska в Варшаве был вызван поджогом, устроенным по заказу российских спецслужб. Некоторые виновные уже задержаны, все остальные установлены и разыскиваются. Мы вас всех найдем!" – написал Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 мая 2024 года масштабный пожар охватил популярный торговый комплекс Marywilska 44, в котором было около 1400 магазинов и сервисных пунктов. К тушению привлекли 30 пожарных бригад и около 200 спасателей. Следствие продолжается, а польские власти называют инцидент частью гибридной войны со стороны России. Спецслужбы работают над разоблачением полной цепи исполнителей и заказчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!