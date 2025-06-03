Не прогноз. Але…

Видео дня

Ну, ок! Кожна країна має право на свого Януковича.

І ось за тиждень в Польщі на президентських виборах перемагає Кароль Навроцький.

Це людина із дещо специфічним моральним компасом. А ще він рухається швидше, ніж думає. І деякі комбінації для нього трохи заскладні, щоб спрогнозувати їх наслідки.

Але його виборці в масі своїй (авжеж є виключення) переважно іще дурніші. Ми в Україні пару разів проходили щось подібне.

І от перше, що він робить - це розпускає парламент.

Ми таке теж проходили.

І на позачергових виборах формується коаліція PiS + нацики.

І добре, якщо премʼєром покличуть знову Моравецького. Але міністром оборони стає Ментцен, а міністром закордонних справ - Браун. Чом би і ні?!

І далі починається така весела історія, що Орбан та Фіцо на цьому тлі матимуть вигляд британської аристократії.

Нова коаліція рухатиметься в тренді руйнування інституцій. Трамп - за рольову модель.

Серед побічних наслідків для України - це блокування кордонів на постійній основі та нашого вступу до НАТО (це офіційна позиція Навроцького).

Ми усе одно вистоємо.

Але ставлення до Польщі після цього буде приблизно як до книжки "Чому Грузії вдалося" тепер.

У середньотерміновій перспективі це для України створює можливість обігнати Польщу на цьому історичному повороті.

Але для цього необхідно:

1. Створити власну візію майбутнього, в якій закладені такі драйвери і бустери, які спроможні змінити траєкторію нашого розвитку в світі, що далі буде занурюватися у хаос та змагання національних егоїзмів. Коли динозаври вимерли - відкрилась можливість для ссавців.

2. Треба дружити "через голову". Якщо польських правих (вже років 10) лякає міфічний україно-німецький союз - то чого б йому не перетворитися з польської конспірології на стратегічне партнерство?! І взагалі нас очікує реконцептуалізація зовнішньої політики.

3. Треба потроху починати масштабну реконструкцію України: максимально ефективна економіка та державні інституції. Поле неоране.

4. Треба переходити в наступ на Росію. Насамперед - її деморалізацію та розклад. Ми недостатньо активні у цьому треку. У наших інтересах - розчленування цього зомбі. Операція "Осика".

Посттравматичне зростання - так посттравматичне зростання!

Бажаю удачі Каролю Навроцькому! Це чергове випробування, яке змусить українців працювати над собою.