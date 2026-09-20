Польша установит тысячу дополнительных сирен из-за ударов РФ вблизи своей границы

Польша усиливает гражданскую оборону вдоль восточной границы и установит более тысячи автоматизированных сирен тревоги, которые можно будет активировать дистанционно. Решение было принято на фоне все более частых российских ударов по целям вблизи польско-украинской границы.

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Об этом заявил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает Польское радио. По его словам, Россия изменила тактику, а пограничные переходы и другая инфраструктура вблизи границы все чаще подвергаются атакам реактивных дронов и ракет.

"Мы все чаще прибегаем к инструментам, предназначенным для противодействия этим угрозам", — сказал Кервинский.

Он отметил, что в начале 2024 года в регионе насчитывалось около 30 исправных сирен, которые можно было активировать дистанционно. Сейчас их количество составляет почти 350.

Решение о расширении системы оповещения было принято после серии атак, которые нарушили привычный уклад жизни гражданского населения и продемонстрировали уязвимость инфраструктуры вблизи польской границы.

Удары РФ все ближе к польской границе

В частности, 17 сентября аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили работу. Польские и натовские истребители поднялись в воздух для защиты регионального воздушного пространства во время масштабной российской воздушной атаки по западным регионам Украины.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что мощный взрыв произошел всего в нескольких сотнях метров от польского пограничного пункта в Дорогуске. По его словам, российский удар пришелся по украинской автозаправочной станции.

Еще один инцидент произошел 13 сентября. Российский дрон поразил локомотив пассажирского поезда на железнодорожной станции в западной Украине, примерно в двух километрах от польской границы. Атака нарушила региональную логистику и произошла вскоре после того, как со станции отправился дипломатический поезд с международными представителями.

Польские власти подчеркнули, что в обоих случаях воздушное пространство страны не нарушалось. В то же время близость ударов усилила обеспокоенность рисками для восточного фланга Польши.

Напомним, в Польше три дня подряд возникали перебои в работе аэропортов. 15 сентября в Варшаве эвакуировали аэропорт из-за брошенного багажа, а 16 и 17 сентября из-за атак российских дронов на Украину польские истребители поднимались в воздух, а аэропорты Жешува и Люблина временно закрывали.

Как писал OBOZ.UA, во время ночной атаки РФ на запад Украины часть российских беспилотников действовала вблизи границы с Польшей и поражала цели в нескольких или нескольких десятках километров от нее. В польском Оперативном командовании заявили, что угроза для Польши была реальной и непосредственной.

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