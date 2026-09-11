Польша представила новый ударный реактивный беспилотник: что известно о Gladius 2

В Польше представили новый ударный беспилотник Gladius 2. Новинка оснащена турбореактивным двигателем и может нести боевую часть весом до 30 кг.

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Об этом сообщает Defence blog. БПЛА создан для работы в составе разведывательно-ударной системы Gladius, которая позволяет обнаруживать цели одним беспилотником и поражать их другим.

БПЛА был разработан с учетом опыта войны в Украине

Новый реактивный дрон Gladius 2 представила польская оборонная компания WB Group. Разработчики уделили особое внимание снижению его радиолокационной и тепловой заметности, а турбореактивный двигатель позволяет быстро преодолевать расстояние до района применения.

В компании также используют название Warmate 30, связанное с линейкой ударных беспилотников Warmate.

Gladius 2 создан для интеграции в разведывательно-ударный комплекс Gladius, объединяющий разведывательный БПЛА FT-5 Łoś, ударные дроны и систему управления боем Topaz. Такая архитектура позволяет одному беспилотнику обнаруживать цель, после чего другое средство поражения может атаковать ее.

Новая версия стала развитием предыдущей системы Gladius. По данным WB Group, над Gladius 2 начали работать в сентябре 2022 года, учитывая опыт боевых действий в Украине.

Первые изображения нового ударного эффектора компания показала на профильных мероприятиях в начале 2026 года, а полноценную презентацию системы планирует провести на оборонной выставке MSPO в польском Кельце.

Основные характеристики Gladius 2

– турбореактивный двигатель;

– боевая часть: сменная, массой до 30 кг;

– запуск из транспортного контейнера или специальной пусковой установки;

– пониженная радиолокационная и тепловая заметность;

– предназначен для поражения целей в составе разведывательно-ударного комплекса Gladius.

WB Group классифицирует беспилотники Warmate по массе боевой части. Помимо Warmate 30, компания разрабатывает модели Warmate 5, 20 и 50, а более легкий Warmate 3 способен преодолевать расстояние до 70 км.

Польша активно наращивает запасы этих систем. В мае 2026 года Агентство вооружений заключило с WB Group контракты на поставку более 400 Warmate, почти 200 разведывательных БПЛА FlyEye и 12 огневых модулей Gladius. При этом производитель не уточнил, входят ли в этот заказ Gladius 2 или Warmate 30.

Напомним, ранее в Польше представили необычный беспилотник KACZKA, замаскированный под лебедя. Дрон может передвигаться по воде и по суше, а также использовать камеру для разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше появится собственная крылатая ракета Lanca ("Копье") от компании WB GROUP. Разработки оружия продолжаются, а его прототип также был представлен на выставке MSPO 2025.

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