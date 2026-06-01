Половина поляков негативно оценивает первый год президентства Навроцкого: опрос

После победы Кароля Навроцкого на выборах президента Польши его деятельностью на посту главы государства недовольны 50,1% поляков. В то же время положительно о нем отзываются 48,2% респондентов.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса United Surveys, проведенного по заказу Wirtualna Polska. Данные приводит Polska Agencija Prasowa.

Половина поляков недовольна Навроцким

Как свидетельствуют результаты исследования, в ответ на вопрос общей оценки президентство Кароля Навроцкого до сих пор положительно оценили 48,2% опрошенных граждан Польши, в частности 23,6% "однозначно положительно", а 24,6% – "скорее положительно".

В то же время негативно деятельность польского президента оценили 50,1% респондентов, в том числе 26,7% – "скорее негативно", а 23,4% – "категорически негативно".

Ответить на этот вопрос не смогли 1,7% опрошенных. В комментарии к результатам социсследования указано, что разница между сторонниками и противниками пока находится в пределах статистической погрешности.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий заявил. что хочет лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды – Ордена Белого Орла. Причиной такого решения стало недавнее заявление главы государства предоставить одному из украинских подразделений звание "Герои УПА".

Кроме того, сообщалось, что представители целого ряда общественных органазаций Польши обратились к правительству польского президента с просьбой вернуть льготы для беженцев из Украины. Просьбу аргументируют тем, что отмена спецрежима для беженцев из Украины в Польше ударила по наименее защищенным категориям граждан.

Не имея доступа к бесплатной медицинской помощи, многие из них теряют возможность заботиться о своем здоровье, что создает риски для их жизни. Кроме того, сами поляки тоже ощутили последствия такого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сам Навроцкий попал в курьезную ситуацию во время интервью в прямом эфире. Во время разговора у него выпал пакетик снюса, к которому пристрастился польский политик. Ведущий поспешил на помощь главе государства, поднял и подал ему пакетик, который Навроцкий сразу же попытался спрятать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!