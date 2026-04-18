Президент Польши попал в конфуз в прямом эфире. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий попал в курьезную ситуацию во время интервью в прямом эфире. Во время разговора у него выпал пакетик бездымного табака – снюса, к которому пристрастился польский политик. Ведущий поспешил на помощь главе государства, поднял и подал ему пакетик, который Навроцкий сразу же попытался спрятать.

Видео дня

Сцена вызвала смех в студии, а видео быстро разлетелось по сети. Об инциденте рассказало польское издание Wprost.

Что случилось в эфире с Навроцким

Президент Польши дал интервью Kanał Zero в прямом эфире. Вместе с ведущим Робертом Мазуреком он обсуждал, в частности, возможное вето на закон о криптовалюте, а такжепутаницу вокруг принесения присяги судьями Конституционного трибунала.

Эфир предусматривал звонки от зрителей в студию. Во время одного из таких звонков и произошел упомянутый инцидент.

Пока Навроцкий слушал вопросы зрителя, у президента из кармана выпал снюс.

Снюсом называют никотиновый продукт в виде маленьких пакетиков, их кладут под верхнюю губу – и никотин всасывается через слизистую рта.

Ведущий решил помочь главе государства и наклонился, поднял пакетик и подал Навроцкому, который попытался как можно скорее спрятать его.

"Человек хотел быть вежливым", – пошутил ведущий со смехом.

Зритель, находившийся на связи по телефону, услышав смех, несколько растерялся, поэтому Мазурек вынужден был описать ему, что именно вызвало такое веселье в студии.

О пристрастии Навроцкого к снюсу общественность узнала еще во время выборов в 2025 году, когда он положил его в рот во время телевизионных дебатов с Рафалом Тшасковским. Это вызвало подозрения в том, что тогда еще кандидат в президенты может быть наркозависимым – на что Навроцкий ответил предложением к критикам "пройти открытые тесты на физическую подготовку и состояние здоровья".

Позже в том же году, на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, трапилася схожа історія. На видео попал кадр, как во время перерыва помощник или охранник Навроцкого передал ему коробочку, в которой, вероятно, был снюс, после чего польский президент поместил содержимое коробочки под губу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!