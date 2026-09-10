Полиция оцепила украинское консульство в немецком Дюссельдорфе: в чем причина

В немецком Дюссельдорфе вечером 10 сентября в Генеральном консульстве Украины правоохранители якобы зафиксировали опасную ситуацию. Возле здания работали полицейские, территорию вокруг консульства оцепили.

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Возле украинского консульства проходила масштабная полицейская операция, сообщило агентство Deutsche Presse Agentur. Поводом послужило сообщение о возможной угрозе, в свою очередь уточняет Tagesspiegel.

Полиция обыскала здание и его окрестности, однако сообщение об угрозе не подтвердилось.

Правоохранители пока не сообщили подробностей о том, что именно произошло.

По словам репортера DPA с места событий, консульство "было оцеплено на обширной территории в начале вечера".

В частности, полиция перекрыла участок улицы в центре Дюссельдорфа, на месте происшествия находилось несколько полицейских автомобилей.

На данный момент операция правоохранительных органов уже завершена, сообщает Tagesspiegel.

По данным МИД Украины, Генеральное консульство Украины расположено по адресу Luisenstraße, 9, в центральной части Дюссельдорфа. Консульский округ охватывает федеральную землю Северный Рейн-Вестфалия.

Генеральное консульство возглавляет Оксана Тарасюк.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия планируетусилить защиту от российских гибридных атак после инцидента с беспилотником вблизи аэропорта Лейпциг/Халле. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт заявил о необходимости создания комплексного защитного щита от диверсий, кибератак и атак с использованием беспилотников.

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