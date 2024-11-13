Роль Илона Маска, активно поддержавшего Трампа на минувших выборах, трудно переоценить – он вложил в кампанию чуть ли не полтораста миллионов долларов! Плюс массированная информационная поддержка в сети X (Твиттере).

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Это, а также недавний старт его "Старшипа", огромного космического корабля для полетов на Марс, напомнили мне, что в марте 2007 года ведущая в то время газета Украины "Зеркало недели" опубликовала мою статью "Странная диалектика космического состязания". И тем самым выписала путевку в литературную жизнь – это была первая в моей жизни статья.

У ЗН оказалась легкая рука, и с тех пор я опубликовал множество разного рода материалов во множестве газет, журналов (литературных, культурологических, научно-популярных, военно-морских и артиллерийских), альманахов, сайтов etc – в Украине, США, Канаде, Германии. Ну и в России, куда денешься, в том числе на сайте ВМФ РФ.

Та статья посвящена была гениальному ракетчику Вернеру фон Брауну. Я посещал его могилу на кладбище Александрии, города рядом с Вашингтоном, тема ракет меня давно интересует. Вот и в армии имел к ним отношение: отделения нашей части тянули энергию к ШПУ МБР по всей России – в то время каждый школьник знал эти аббревиатуры. А работая после окончания университета в закрытом институте, занимался проектированием систем управления ракет класса "воздух-воздух". К тому же мой кузен работал в КБ "Южное".

Сегодня та давняя статья позволяет провести параллели с Маском.

Маск

О "Старшипе": да, зрелище было эффектное – блестящее техническое достижение налицо. Поэтому мои замечания в соцсетях, что Маск недостойный и опасный человек, так как поддерживает Трампа, большинство ликующих комментаторов встречало в штыки. При этом многие проводили оправдывающие параллели, мол, Вернер фон Браун был еще большим мерзавцем, но на его великолепной ракете человек слетал на Луну.

Остаюсь при своем мнении: Маск довольно мерзкий и опасный тип, помогающий фашисту Трампу. И сейчас вполне реальная опасность раскола США – либеральные штаты окажут сопротивление попыткам Трампа установить диктатуру, и штат Нью-Йорк уже предупредил, что не допустит у себя нарушений прав человека и депортаций, – гораздо важнее полетов на Марс в неопределенном будущем.

Да, Трамп фашист. Опрос авторитетного агентства Ipsos показал в конце октября, что не только генералы Марк Милли и Джон Келли, работавшие с Трампом и прекрасно его знающие, но и 49% американцев считают Трампа фашистом. Что не помешало ему победить… И то, что Маск на подтанцовке у него, финансирует его избирательную кампанию и через сеть X транслирует его ложь, тоже очевидно.

Тим Уолз о Маске: "Этот парень, буквально самый богатый человек в мире, тратит миллионы долларов, чтобы помочь Трампу купить выборы. … Потому что Трамп пообещал, что поставит Илона отвечать за правительственные решения, которые будут контролировать бизнес, которым управляет Илон. Это чертовски выгодная покупка. Он сможет потратить миллиард долларов, чтобы заработать в итоге более 10 миллиардов долларов. Другими словами, Дональд Трамп на глазах у американской общественности обещает коррупцию."

Ну а тот факт, что Маск поставляет Старлинки в Россию, а с осени 2022 года постоянно созванивается с Путиным и оказывает ему услуги, ставит последние точки над i.

Но россияне и выходцы из СССР и постсоветских республик в массе обожают Трампа и Маска, и мои презрительные отклики об этих персонажах задели их за живое. Мол, Марс важнее политики, а без Маска нам его не видать. С особенно жесткой критикой я столкнулся в Фейсбуке на странице Ирины Якутенко (Irina Yakutenko), российского популяризатора науки. Доходило до хамства и оскорблений, что вообще-то характерно для культуры общения россиян, в том числе, увы, и для релокантов, как новых, так и давних – социальная наследственность формирует в итоге менталитет народа, знаете ли, а это пластинка долгоиграющая, переездом за океан его не изменишь.

Марс

Хотя именно Ирина Якутенко убила мечту о Марсе! Поставив 24 сентября в Фейсбуке пост со ссылкой на исследования, показывающие, что для человека столь длительные полеты невозможны. Поскольку под действием микрогравитации и высокоэнергетического излучения наступают необратимые изменения в почках, и те отказывают.

"… результаты работы вполне недвусмысленно указывают, что в ходе длительного полета вне защиты магнитного поля Земли – а даже самый быстрый полет на Марс и обратно все равно займет месяцы – у космонавтов с высокой вероятностью выйдут из строя почки. С разными последствиями как во время миссии, так и после."

Жаль. Марс манил многих, не только Маска, и многие писали о нем: "красный граф" А. Н. Толстой и Эдгар Берроуз, Герберт Уэллс и Френсис Карсак, Брэдбери и Хайнлайн, Фармер и Стивен Кинг, Казанцев и Лем, Филип Дик и Воннегут – и великое множество иных писателей. Мечтал о нем и великий советский ракетный двигателист Валентин Глушко и даже Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев – в моей повести "Последний рейд на Марс".

Да, я тоже мечтал о Марсе, мне снились сны о нем, я рассчитывал даты противостояний во время поездок в многочисленные командировки, и в конце концов написал эту полную невероятных приключений повесть. В 2014 году она была опубликована в старейшем сетевом русскоязычном издании Независимый альманах "Лебедь", выходящем в США. О том, как советские космонавты, видя, что творится на родине, не стали возвращаться с орбиты и в 1992 году угнали космический корабль на Красную планету. Они встретили там звездных амазонок из Галактического патруля, старушку Аэлиту – Генерального секретаря компартии Красного Марса, познакомились с Творцом всего сущего – и побывали с его помощью на Солярис! Фигурирует в повести и Киев. Самому интересно было перечитывать.

Вернер фон Браун

Что касается фон Брауна, то обвинения в его адрес – махровый нацист, эсэсовец! – основаны на спекулятивных писаниях советских пропагандистов и на незнании реальной истории.

Да, в 1937 году Вернер вступил в НСДАП (было ему 25 лет), но лишь потому, что иначе не смог бы руководить крупным проектом – очень крупным. Министр вооружений Шпеер даже считал, что этот проект отвлекал столько сил и средств, что стал причиной поражения Германии! Кстати, в СССР существовала такая же практика, и Королев гордился своей партийностью.

Да, Гиммлер навязал ему эсэсовское звание, но таким образом он любил связывать людей круговой порукой. Фон Браун подчеркнуто дистанцировался от подобной чести и среди военных всегда выделялся гражданским костюмом – это подтверждают снимки тех лет.

Что касается прочих обвинений в его адрес, то скажите, велика ли была степень его свободы? (В отличие от Маска, живущего в демократической стране). Он не мог повлиять на решение Гиммлера использовать труд заключенных в ракетном проекте. Не мог и отказаться от работы на армию и не только потому, что жить для него означало строить ракеты. За ним следили уже с осени 1943 года. И когда поступили сведения, что доктор фон Браун проектирует корабль для полёта на Марс и рассчитывает орбиты спутников, гестапо в середине марта 1944 г. арестовало его вместе с Риделем и Греттрупом, его главными специалистами.

Словно в насмешку нынешним критикам Гиммлер инкриминировал ему симпатии к коммунистам и намерение улететь в Англию! Дорнбергера, руководителя ракетного центра в Пенемюнде, где была создана знаменитая Фау-2, срочно вызвали в Берхтесгаден к Гитлеру, где Кейтель сообщил, что арестованные будут казнены за саботаж. Лишь заверения в абсолютной необходимости фон Брауна для продолжения работ спасли ему жизнь. Впрочем, в гестаповской тюрьме он сидел всего две недели, а не годы, как Королев в сталинской, и челюсти Вернеру в отличие от Сергея не ломали.

Как видите, аристократ фон Браун не очень-то лебезил перед гитлеровскими нацистами – в отличие от выходца из апартеидной расистской ЮАР Илона Маска, который стелется перед поклонником Гитлера Трампом. Еще бы, фон Браун – Рюрикович! Да, да. В той давней статье в ЗН я упустил этот момент, а напрасно. Родословная ракетного барона через Добронегу, дочь киевского князя Владимира Крестителя, ставшую польской королевой, восходит к Рюрику.

Полностью родословную фон Брауна я приводил в довоенной статье в "Обозревателе".