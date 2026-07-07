«Пока этот режим будет существовать»: немецкий депутат заявил, что прекращение огня не будет означать возвращения к нормальным отношениям с Россией

Председатель Германо-украинской парламентской группы, депутат Бундестага от партии "Союз 90/Зеленые" Робин Вагенер заявил, что возможное прекращение огня в Украине не будет означать автоматического восстановления нормальных отношений между Европой и Россией. Причина этого заключается в том, что нынешний российский режим сознательно выбрал курс на длительную конфронтацию с Западом.

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Об этом Вагенер сказал в интервью "Укринформу". Он считает наивными тех, кто надеется, что возможное перемирие приведет к возвращению к "business as usual" в отношениях с Россией".

Европейцы не могут идти на компромиссы с нынешним руководством страны-агрессора России, так как в Москве отвергают основополагающие принципы, по которым живет Запад.

"Руководство в Москве отвергает основополагающие принципы наших свободных и демократических обществ. Для нас же свобода, демократия и верховенство права не могут быть предметом компромисса", – отметил депутат.

Он отметил, что это был выбор России, никто в Европе не стремился к такому противостоянию.

"Никто в Европе не стремился к этому конфликту. Именно российский режим сознательно его развязал. Пока этот режим будет существовать и продолжать нынешний курс, – а я исхожу из того, что именно так и будет, – мы будем оставаться в состоянии длительного конфликта с Россией", – заявил Вагенер.

Политик подчеркнул, что угроза со стороны России уже давно не ограничивается лишь войной против Украины. Страны Европы уже сейчас сталкиваются с гибридными атаками, диверсиями, шпионажем и даже политически мотивированным насилием, за которым стоят россияне.

Именно поэтому европейские государства должны и в дальнейшем укреплять собственный оборонный потенциал, убежден Вагенер.

"Современная Россия стремится к конфронтации с Западом. Именно поэтому мы должны оставаться сильными и способными противостоять этому давлению. Я убежден: чем сильнее, решительнее и лучше подготовленной к обороне будет Европа, тем меньше станет угроза военной эскалации", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, представители политической партии "Альтернатива для Германии" (АдН), которые могут занять посты министров в федеральных землях, не должны иметь доступа к секретной информации. Это опасно, поскольку партия имеет связи с Кремлем, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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