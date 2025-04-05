Пограничники США могут обыскивать телефоны канадцев: что происходит

Правительство Канады обновило советы по путешествиям в Соединенные Штаты. В частности, канадцев предупредили о возможности обыска их электронных устройств при пересечении границы.

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Об этом сообщает канадский вещатель CBC. Он уточняет, что в официальных рекомендациях о путешествии появился новый пункт – о "значительной свободе действий" офицеров пограничной службы США.

"Возможна тщательная проверка в местах въезда, в частности ваших электронных устройств. При общении с пограничной службой соблюдайте их требования и будьте честны. Если вам откажут во въезде, вас могут задержать для дальнейшей депортации", – предупредили канадцев.

Вещатель пообщался с соответствующими специалистами и отметил, что не на границе правоохранителям США нужен ордер на обыск, чтобы просмотреть чей-то телефон или ноутбук. Но офицеры пограничной службы США имеют право просматривать мобильный телефон, проверять комментарии в социальных сетях и проверять ноутбук без ордера. Они даже могут скачивать себе всю информацию с ваших электронных устройств.

Рейтинг риска канадцев для путешествий по США остается низким. Поэтому канадское правительство советует продолжать "принимать обычные меры безопасности". В свою очередь, специалисты посоветовали канадцам во время путешествия в США оставлять свои носители информации дома, а в путешествие брать самый простой телефон – без мессенджеров, сохраненных фото и видео и т.д.

"Они должны искать доказательства того, что кто-то собирается совершить преступление или нарушить условия их въездной визы. Но как только офицер берет вашу трубку, появляется риск, что они выйдут за рамки этого. Особое внимание привлечет человек, который будет говорить или демонстрировать скептическое отношение к президенту Соединенных Штатов", – отметил директор по вопросам конфиденциальности в Electronic Frontier Foundation Адам Шварц.

Таким образом, его главный совет канадцам на границе США – не проявлять свое истинное отношение к политике президента США, иначе офицеры "будут тщательнее искать потенциальные доказательства нарушения закона или визы".

Более того, кто-либо на американской границе может отказаться от обыска, но офицеры миграционной службы также могут отказать кому угодно во въезде в США. Они также могут изъять ваш телефон, попытаться разблокировать его самостоятельно, и даже задержать путешественника, предупредил Адам Шварц.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне продолжающейся торговой войны Соединенных Штатов с Канадой премьер-министр последней Марк Карни призвал свою страну " резко уменьшить зависимость от США ". Очевидно, что США больше не являются надежным партнером, сказал он, добавил, что у Канады "будут фундаментально другие отношения с Соединенными Штатами".

Напомним, что Трамп с начала марта ведет торговую войну против Канады, потому что хочет присоединить эту страну к США как 51-й штат.

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