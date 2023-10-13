Обороты нарастают, процесс активно ускоряется. Парафируется "Программа экономической интеграции россии и Беларуси". Ее детали публично не раскрываются, хотя именно на основании этого документа предполагается частичное объединение двух экономических систем. Едиными и унифицированными должны стать: Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, таможенная политика, регулирование рынков нефти, газа и электроэнергии, учет собственности, банковский надзор, доступ к госзакупкам, соцгарантии, а также (внимание!) государственное регулирование отраслей.

Как можно назвать процесс, когда одна страна безапелляционно и в одностороннем порядке прогибает другую, вплоть до внесения изменений в свое законодательство? Очевидно - речь идет не о построении конфедеративного союзного государства, а именно о поглощении слабого сильным. Огосударствленная экономика московии нацелилась переварить практически полностью государственную экономику Беларуси. Такая “интеграция" заслуживают отдельного анализа для понимания процесса ползучей бескровной оккупации на глазах ничего не понимающих граждан.

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Возьмем, к примеру топливно-энергетический комплекс Беларуси. Это одна из важнейших отраслей белорусской экономики, потребляющая российское сырье. От цен на него зависит конкурентность продукции, география продаж и благополучие отрасли в целом. Именно “качели" с поставками углеводородного сырья Кремль использовал как постоянный рычаг давления на луноликого. Искусственные перебои в отгрузках, а также проблема "грязной" нефти принуждали минские власти искать варианты диверсификации поставок. Мы уже писали про переговоры с Венесуэлой. Но и американская нефть (впрочем, как и сжиженный газ) могли бы стать желанной альтернативой для режима. Впрочем, есть одно “но": интеграция и создание единого регулятора рынков нефти и газа закроет даже саму возможность для альтернативы российским углеводородам. В этой схеме ТЭК Беларуси обречен стать лишь вспомогательным придатком российских энергетических гигантов. Нужно ли говорить, что энергетическая независимость Беларуси будет утеряна полностью? А это всего лишь один пункт программы “интеграции". Ну, а впоследствии как в сказке: чем дальше, тем страшнее...

Пункт об инициативе создания единого Гражданского кодекса и программа по дальнейшей экономической интеграции двух стран в процессе создания “союза" выглядит, на первый взгляд, логично. Эти новации предполагают объединение действующих моделей социальной защиты населения. Однако уровень экономического неравенства в Беларуси просто глобально отличается от ситуации в россии. По этому показателю западная сестра-соседка выглядит значительно куда благополучнее, нежели “союзный поглотитель". Все таки, надо констатировать, что Беларусь - довольно сильно социально ориентированное государство. Российские же предприниматели расценивают белорусский стиль ведения бизнеса как наличие огромного количества неликвидных активов в виде социальной инфраструктуры. Объединение моделей социальной защиты быстро и безальтернативно приведет к тому, что Беларусь опустится до уровня унылой действительности федерации. Защита белорусских граждан будет сведена к нулю, особенно учитывая кратность объема экономик. Например, про действительно довольно неплохую, доступную для населения Беларуси, социально ориентированную медицину, доведется забыть.

Топ-десять богатейших людей Беларуси, интересы которых на самом деле отстаивает официальный Минск, давно и плотно интегрированы в российскую бизнес-среду. Им ничего не грозит. Напротив, “поглотительное интегрирование" окончательно легализует их статус в российских деловых кругах, сделав полностью “своими" в этой среде. А вот что касается белорусского малого и среднего бизнеса, все куда печальней. В случае реализации программы этих предпринимателей постигнет судьба их российских собратьев, а именно, резкое сокращение.

Проанализируем еще одну инициативу, тоже вполне логичную с точки зрения экономического союза: создание единой таможенной модели и единого внешнеторгового режима (фактически - единого таможенного государства). Ни для белорусских граждан, ни для государства Беларусь такое начинание выгодным назвать нельзя.

Мы уже говорили, что дополнительный толчок к развитию малого и среднего предпринимательства в Беларуси дала война, развязанная страной-“союзницей" против Украины.

Западные санкции в отношении россии и ответные потуги кремлевских управителей создали почву для превращения Беларуси в основного поставщика товаров из ЕС, США, а также других государств, принявших санкционные пакеты. Граждане федерации с удивлением обнаружили, что с полок магазинов попросту исчезли импортные товары, ставшие уже обыденными. Неудовлетворенный спрос привел к заполнению “святого места" именно представителями белорусского малого и среднего бизнеса, заполнивших своими поставками возникший вакуум.

Эта ситуация спровоцировала массу анекдотов. Вдруг оказалось, что, внедрив революционные достижения белорусской Академии Наук, аграрии-передовики республики собирают рекордные урожаи бананов, ананасов и тропических фруктов. Животноводы от бога надаивают у местных буренок миллионы тонн молока, и, освоив процессы уникальной ферментации, перерабатывают их, выпуская замечательные сыры с длительным сроком созревания. Впрочем, всех переплюнули белорусские кудесники-рыболовы, нашедшие скрытые резервы где-то в верховьях бассейнов Днепра, Припяти, Немана, Свислочи, Западной Двины, Западного Буга, а также многочисленных озер и болот. Именно там они умудряются выращивать и добывать в гигантских промышленных масштабах атлантических устриц и креветок, лангустинов и омаров, и даже сейнерные партии морской и океанической рыбы!

Впрочем, это лирика. А вот объединение внешнеторгового режима приведет к ликвидации всех предприятий-посредников, и, соответственно, рабочих мест, а также нестабильности белорусской национальной валюты. Кремлевских старцы надеялись, что данная модель снивелирует колоссальный ущерб, который несет россия от введенных ею же контрсанкций. И, конечно, будет способствовать обходу действующих санкционных пакетов против федерации. Однако все планы остались лишь в мечтах: в отношении обеих стран-союзниц санкции лишь усилили, что мы и видим с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Идея сближения моделей банковского надзора при сохранении двух автономных центральных национальных банков (!) и вовсе абсурдна с финансовой точки зрения. Два регулятора с разными центрами принятия решений просто не смогут сосуществовать в одной плоскости. Учитывая объемы и масштабы сфер контроля, а также доминирование россии, это приведет к постепенной, растянутой во времени для меньшего ущерба, кончине как Национального банка Беларуси, так и ее национальной валюты.

Лишь чувство глубокого пессимизма вызывают положения программы интеграции по созданию единой налоговой системы. Обе (и российская, и белорусская), они вышли из одинаковых условий, но развивались более трех десятилетий все же отдельно. Поэтому при внешней схожести, системы сбора, администрирования и распределения собираемых налогов в обеих странах кардинально отличаются. Сюда же надо добавить, что государственно-административное устройство у союзниц кардинально отличается. Беларусь, как и Украина, унитарна. А вот россия, хоть и зарегулированная, администрированная, но все же федерация.

Для лучшего понимания проиллюстрируем процессы на наглядных примерах. Так, унификация ставок акцизов принесет для белорусских производителей алкоголя, табака и нефтепродуктов одни убытки. Это приведет к невозможности их дальнейшей деятельности и существования.

Не легче ситуация и в налогообложении. Например, социальный налог в Беларуси формально не взимается. Этот вид налога не входит в Налоговый кодекс и направляется в специально созданный фонд. Что же касается россии, то в ней социальный налог - неотъемлемая часть налоговой системы. Как уже говорилось, экономика россии гораздо мощнее белорусской, следовательно переписывать придется именно налоговый кодекс Беларуси, а не российский. При этом объединение налоговых систем вынудит Минск изменять и бухгалтерские стандарты, что, в свою очередь, негативно отразится на инвестиционном климате страны. Самостоятельное экономическое развитие державы сначала значительно замедлится, а затем и вовсе станет “несовместимым с жизнью".

Знаково, что проблемы Беларуси при “слиятельном поглощении" абсолютно не отразятся на китайских проектах, запущенных в стране. Даже при объединении налоговых систем рф и Беларуси и “Великий камень", и "Парк высоких технологий" продолжат работу в прежнем режиме. Пекин умеет отстаивать свои интересы, тем более, у своих же вассалов.

При этом Кремль рассматривает и бессменного усатого лидера, и Беларусь в целом только в роли своего вечного должника. Долги тут выбивать умеют. Не обязательно деньгами - можно и экономическим поглощением. А деньги придут потом. Разговор об экономической “интеграции" - лишь мягкий вариант добровольной сдачи Беларусью своего суверенитета. К тому же за счет такой "интеграции" Россия получает прямой, дополнительный выход к границам государств Европейского Союза и НАТО. Это полностью вписывается в концепцию российского геополитического позиционирования, восстановления советского союза, концепции русского мира и собирания “русских земель".

Кстати, секретарь союзного государства уже подарил Лукашенке книгу, где, как практически свершившийся факт, говорится о грядущей аннексии трех областей, принадлежащих Беларуси. Естественно, в качестве “восстановления исторической справедливости"...

Исходя из вышесказанного и проиллюстрировав небольшой круг экономических вопросов, можно прийти к логичному заключению об отсутствии для Беларуси хоть какой-либо притягательности в идее экономической интеграции с россией. Последняя просто проглотит свою “союзную соседку". А вслед за утратой экономической независимости приходит и потеря независимости политической. Не бывает суверенитета и государственной самостоятельности без самостоятельной экономики!

Нет никакого смысла дискутировать даже о модели возможного объединения, о форме такого союза. Какая, в конце концов, разница - федерация или конфедерация, если сильный всегда поглощает слабого. Однако риторика старого ловкача, узурпировавшего власть, не меняется: обычным белорусам продолжают преподносить идею потери суверенитета под видом “интеграции с братской россией"...

Подобный ход развития событий не вполне логичен с точки зрения стратегии международных взаимоотношений и влияния международных институций. Но это не про Кремль. Тем более, что резкое поглощение может стать единственным возможным для Москвы выходом при аварийно-пожарной ситуации. Зря, что ли, кремлевская пропаганда транслирует бред о “мощи второй армии мира, одной из восьми ведущих экономик, самой богоносной, высокоморальной, правдивой, миролюбивой и читающей нации"? Все эти нарративы значат одно: надо хватать то, что плохо лежит, пока все не поняли, что колосс рф стоит на ногах из жидкой глины. Хотя, прошу пардону, это вряд ли глина…

Иметь подконтрольное, но формально суверенное государство, всегда лучше для внешнеполитического решения вопросов. Все таки два голоса лучше, чем один. И это не только в объединениях, контролируемых москвой, но и на международной арене. К тому же всегда есть вариант лавирования. Но перспектива захвата территории и ресурсов формально независимой страны застит глаза рф, оправдывая средневековое стремление доминантного поглощения.