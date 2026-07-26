Погибла женщина, 29 раненых: в МВД Германии отреагировали на нападение на прайд в Берлине

Насильственное нападение на толпу в Берлине было исламистским террористическим актом. В результате один человек погиб, ещё 29 человек получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Германии Александер Добриндт. Его слова приводит ZDF.

Что известно

Чиновник заявил, что в Шпандау до сих пор продолжается полицейская операция, и подтвердил гибель одного из причастных. Однако пока не подтверждено, действительно ли это преступник.

Пресс-секретарь полицейского управления Берлина Флориан Нат, в свою очередь, сообщил, что в операции задействован немецкий спецотряд KSK. Считается, что преступник Абдул Балут забаррикадировался в одном из садовых сараев.

Ряд немецких СМИ также сообщают, что Балут, вероятно, был убит во время рейда спецназа.

Что предшествовало

В ночь на 26 июля в районе Тиргартен, расположенном в центре Берлина, микроавтобус врезался в толпу возле места проведения ежегодного ЛГБТ-прайда Christopher Street Day. Полиция подозревает "исламистский теракт", в результате которого, по последним данным, погиб один человек, ещё 16 получили ранения. Однако число погибших может увеличиться, предупредили медики.

По информации СМИ, подозреваемый уже был известен полиции и может быть связан с исламистской средой. По данным dpa и Die Welt, Балут отбывал наказание в исправительном учреждении для несовершеннолетних и освободился в мае 2026 года.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также осудил то, что он назвал "ужасным преступлением". В своем заявлении канцлер отметил, что МВД обеспечит "полное и беспристрастное расследование этого ужасного преступления" и привлечение виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в берлинском парке в районе Альт-Хоэншенгаузен было обнаружено тело мертвой женщины – гражданки Украины. Правоохранители обнаружили на верхней части тела травмы, что может свидетельствовать о насильственной смерти. Полиция практически сразу арестовала подозреваемого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!