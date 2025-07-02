Поджигателей ресторана 'Слава Украине' в Эстонии приговорили к заключению: что о них известно

За поджог ресторана Slava Ukraina в столице Эстонии Таллинне осудили двух граждан Молдовы. По данным следствия, заказ на преступление они получили от спецслужб России. Один из них получил 6,5 лет тюрьмы, второй – шесть месяцев.

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Как сообщает эстонский общественный вещатель ERR, приговор по делу в среду, 2 июля, вынес Харьюский уездный суд. Граждане Молдовы Ивану Кихаялу 1992 года рождения и его полный тезка Ивану Кихаялу 1987 года рождения признаны виновными в поджоге ресторана Slava Ukraina в Таллинне в январе 2025 года и других преступлениях.

Обоих задержали в Италии 12 февраля, спустя 12 дней после поджога. С марта они находились под стражей в Эстонии.

Младший фигурант получил обвинения в шпионаже и совершении диверсионных атак в интересах российской военной разведки ГРУ ВС РФ.

Старший – только в порче чужого имущества.

По данным следствия, младшему было поручено совершить поджоги в рамках гибридной войны РФ против Эстонии и ее союзников.

Следствие установило, что с 2023 года представители ГРУ РФ начали систематическую подготовку и организацию провокаций и диверсий в странах Балтии.

Целью было дестабилизировать ситуацию, вызвать страх в обществе, нанести ущерб объектам с символическим значением и подорвать доверие к государству.

Младший фигурант дела установил связь с представителями ГРУ не позднее июня 2024 года.

А в декабре он получил задание поджечь магазин Coop в деревне Осула в Выруском уезде.

Он привлек соучастника, который прибыл в Эстонию 17 декабря.

После неудачной попытки подельника фигурант лично совершил поджог 17 января 2025 года, зафиксировав преступление на видео.

23 января он получил на свой криптокошелек 1975 долларов вознаграждения.

Вскоре гражданин Молдовы получил новое задание – поджечь ресторан "Слава Украине" в Таллинне.

Название ресторана и его открытая проукраинская позиция делали его важной символической мишенью в контексте вторжения РФ в Украину, считают в Госпрокуратуре Эстонии.

Для этой операции фигурант привлек тезку – Ивана Кихаяла 1987 года рождения, проживавшего в Польше.

С 27 по 29 января они, прибыв в Таллинн на авто с литовскими номерам, провели разведку объекта, а в ночь на 31 января совершили поджог.

Старший Кихаял лично разбил окно, разлил канистру с горючим и поджег здание. Младший снимал все это на видео.

Уже 2 февраля видео поджога появилось на YouTube, что указывает на пропагандистскую составляющую операции: вызвать резонанс и запугать жителей Эстонии и русскоязычное население, считает следствие.

По оценке эстонской прокуратуры, преступление было совершено в контексте долгосрочной стратегии РФ, основанной на концепции гибридной войны и активного информационного влияния.

"Согласно официальным доктринам РФ, страны НАТО, включая Эстонию, рассматриваются как военная угроза, и против них допустимо использовать "асимметричные методы" – кибератаки, дезинформацию, подрывы и диверсии", – объяснили в прокуратуре.

Поэтому действия младшего из обвиняемых не ограничились статьей о порче имущества, а рассматриваются как целенаправленное сотрудничество с враждебной разведкой с целью подрыва безопасности государства, что квалифицируется как шпионаж по статье 234.2 Пенитенциарного кодекса Эстонии.

Обвиняемые пошли на сделку со следствием. Младший фигурант получил 6,5 лет тюрьмы, а старший – шесть месяцев и уже в августе может выйти на свободу.

Они еще могут обжаловать решение суда первой инстанции в окружном суде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нарве в Эстонии суд вынес приговор местному жителю, который напал на ветерана войны в Украине. Мужчина получил десять месяцев условного заключения.

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