Подсмотрели в Украине: в Тайване представили морские дроны для противодействия китайскому флоту. Фото

Тайваньская судостроительная компания Taiwan International Shipbuilding Corporation (TISC) представила надводные дроны-катамараны Endeavor Manta, предназначенные для противодействия китайскому флоту. Разработчики начали работать над проектом в прошлом году, а вдохновили их на эту концепцию украинские надводные дроны.

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Об этом пишет T he War Zone. Это первый публично продемонстрированный проект в сфере надводных беспилотников Тайваня.

Дроны разработаны и производятся компанией TISC, которая снабжала флот островного государства вспомогательные корабли класса Panshih, фрегаты Cheng Kung, субмарины Hai Kun и другие суда.

Endeavor Manta имеет длину 8,6 метра, ширину 3,7 метра и водоизмещение свыше пяти тонн. Корпус изготовлен из армированного пластика с технологией понижения заметности. Он имеет два подвесных двигателя, которые обеспечивают дрону скорость более 35 узлов.

Текущая версия дрона-катамарана имеет кабину экипажа. Однако останется ли она в окончательной конфигурации, будет известно после завершения испытаний.

Endeavor Manta оснащен разными каналами связи: 4G, радиостанцией и спутниковой станцией. А в случае нарушения сигнала или действия систем РЭБ дрон способен самостоятельно вернуться на базу.

Боевая машина может действовать в режиме роя и имеет автономную навигацию с функцией избегания столкновений. Может нести торпеды или действовать в режиме камикадзе.

Использование искусственного интеллекта позволяет дрону распознавать цели. Кем того Endeavor Manta имеет систему противодействия похищению, о которой не рассказывают. Издание предположило, что это механизм самоуничтожения.

По сообщениям местных СМИ, разработка Endeavor Manta началась в прошлом году, а концепция в значительной степени вдохновлена украинскими надводными дронами.

Его спроектировали как относительно недорогую платформу, базирующуюся преимущественно на тайваньских компонентах. Только спутниковая система наведения и двигатели – иностранного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в России признали, что боятся украинских морских дронов. Появление их на вооружении украинских сил обороны новых и успешное применение заставило РФ вывести практически все крупные корабли из Крыма.

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