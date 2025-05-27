Поднялся столб дыма: в Китае произошел мощный взрыв на химическом заводе. Видео

В Китае 27 мая прогремел мощный взрыв на химическом заводе. В результате взрыва на предприятии, расположенном в провинции Шаньдун, вспыхнул пожар, клубы дыма поднялись на сотни метров.

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На заводе продолжаются спасательные работы, количество жертв пока неизвестно. Подробности сообщает китайская газета South China Morning Post.

Взрыв на химическом заводе, принадлежащем компании Shandong Youdao Chemical, в городе Гаоми, прогремел около полудня. После него очевидцы увидели огромный огненный шар и клубы дыма, поднимающиеся на сотни метров.

Со ссылкой на государственного вещателя CCTV, South China Morning Post сообщила о спасательных работах на заводе, а также о том, что количество жертв взрыва на момент публикации сообщения было неизвестно.

Не называют в Китае пока и причину взрыва.

"Жители сообщили, что слышали громкий взрыв, и отметили, что взрывом выбиты окна во многих домах. Thepaper.cn пообщался с одним местным жителем, который сказал, что его дом "сотряс" взрыв. Он сказал, что в тот момент был в своем доме: окна были разбиты, а по дому разлетелись вещи. Мужчина добавил, что улицы были покрыты разбитым стеклом и электроприборами, которые вылетели из домов жителей", – пишет издание.

На место взрыва местные пожарно-спасательные службы направили 55 единиц техники и 232 человека личного состава. А Министерство чрезвычайных ситуаций КНР развернуло национальные пожарно-спасательные команды вместе со специализированными подразделениями реагирования на чрезвычайные ситуации на рабочем месте для помощи в операции.

Известно, что на заводе работали около 300 сотрудников. Компания, которой принадлежит предприятие, Shandong Youdao Chemical, была основана в 2019 году и специализируется на производстве пестицидов, фармацевтических препаратов и других сопутствующих химических продуктов. Согласно данным из открытых источников, она является крупнейшим в мире производителем пестицида хлорпирифоса: объемы производства составляют около 11 тысяч тонн в год.

Напомним, в начале мая в Китае из-за мощного ветра перевернулись лодки с туристами. В результате 84 человека оказались в воде, десять из них погибли. Тело последней жертвы удалось найти только на следующий день.

Для проведения спасательной операции было мобилизовано около 500 специалистов. Глава Китая Си Цзиньпин приказал местным властям "сделать все возможное" для помощи пострадавшим и потребовал максимальных поисково-спасательных усилий.

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