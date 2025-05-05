В Китае из-за мощного ветра перевернулись лодки с туристами: есть погибшие и много пострадавших

На юго-западе Китая произошла трагедия: сильный ветер внезапно перевернул четыре лодки с туристами. В результате 84 человека оказались в воде, десять из них погибли.

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Последнее тело было найдено только на следующий день без признаков жизни. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу в воскресенье, когда "внезапно сильный ветер" перевернул туристические лодки.

Китайское информационное агентство Xinhua сообщило, что в результате чрезвычайного происшествия были спасены 74 человека. По данным государственных СМИ, власти направили 70 человек в больницу для обследования и получения необходимой помощи. Пострадавшие находятся в состояниях, не угрожающих их жизни.

Для проведения спасательной операции было мобилизовано около 500 специалистов. Глава Китая Си Цзиньпин приказал местным властям "сделать все возможное" для помощи пострадавшим и потребовал максимальных поисково-спасательных усилий, а также надлежащего решения дел, связанных с жертвами.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что недавно в разных регионах произошло несколько инцидентов, которые привели к гибели и травмированию, поэтому он призвал власти провинций и соответствующие ведомства учесть эти уроки, решительно преодолеть самодовольство и усилить ответственность всех заинтересованных сторон.

По его словам, власти должны усилить меры безопасности, чтобы сдержать рост несчастных случаев на туристических аттракционах, в крупных общественных местах, жилых комплексах и транспорте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ванкувере (Канада) внедорожник на большой скорости въехал в толпу во время праздника в честь Дня Лапу-Лапу. В результате происшествия уже известно, что 9 человек погибли, также есть пострадавшие.

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