Поддержат Китай: Лавров заговорил об обострении вокруг Тайваня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о возможном вооруженном конфликте между Китаем и Тайванем. Глава дипломатического ведомства страны-агрессора заявил, что Москва в случае возможного обострения ситуации поддержит КНР.

Лавров подчеркнул, что Россия будет руководствоваться соответствующим договором, подписанным в 2001 году. Об этом глава МИД РФ заявил в интервью российским пропагандистам.

По словам Лаврова, Россия в случае возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе поддержит Китай в вопросе "защиты государственного единства и территориальной целостности". Глава МИД РФ отметил, что Пекин имеет все законные основания для защиты своего суверенитета.

Лавров объяснил, что порядок действий в подобных ситуациях закреплен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем от 16 июля 2001 года. По его словам, этот документ является основополагающим для двусторонних отношений РФ с КНР.

"Что касается возможного обострения обстановки в Тайваньском проливе, то порядок действий в подобных ситуациях прописан в основополагающем для двусторонних отношений Договоре с КНР о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года. Один из базовых принципов, заложенных в этот документ, – взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности", – отметил Лавров.

Китай считает Тайвань своей территорией, и Пекин никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом. Китай также имеет обширные региональные претензии, включая почти всё Южно-Китайское море, которые оспариваются многими его более мелкими соседями.

Конфликт берет начало в гражданской войне в Китае. После победы коммунистов под руководством Мао Цзэдуна в 1949 году, правительство Гоминьдана (Китайская Республика) во главе с Чан Кайши отступило на остров Тайвань. С того времени КНР считает Тайвань своей сепаратистской провинцией и неотъемлемой частью своей территории. Пекин настаивает на принципе "одного Китая" и стремится к "мирному воссоединению" под своим контролем, не исключая применения силы.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа представила стратегию, которая подразумевает предотвращение конфликта с Китаем из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Вашингтон планирует достичь этой цели путем наращивания свой военной мощи, а также укреплению своих союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать военную помощь Тайваню на более чем 400 млн долларов. Такое решение было принято ради торговой сделки и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

