'Подарок Путину': чехи за один день собрали $600 тыс. на ракету 'Фламинго', которая должна попасть в Москву или Санкт-Петербург

Чешская инициатива "Подарок Путину" всего за один день собрала необходимую сумму для изготовления украинской крылатой ракеты с плоской траекторией полета Flamingo. На счет кампании поступило более 12,5 млн чешских крон, то есть около $600 тыс. Взносы сделали более 8 тысяч человек.

По данным издания České noviny, ракету "Фламинго" создали украинские инженеры в ответ на отказ западных партнеров предоставить оружие большой дальности. Организаторы отметили, что после полной оплаты ракета будет передана Вооруженным силам Украины, которые самостоятельно определят цель и время ее применения.

Оружие в память о Дане

Дана Драбова, бывшая глава Государственного управления ядерной безопасности Чехии, активно поддерживала Украину и инициативу "Подарок Путину". После ее смерти организаторы решили назвать в ее честь первую ракету Flamingo, изготовленную в рамках проекта.

"Мы договаривались, что когда-то назовем оружие в ее честь. К сожалению, этот момент наступил после ее ухода. Думаем, что она бы улыбнулась, услышав это", – отметили координаторы кампании.

По словам инициаторов, производитель согласился на такое наименование и специально рассчитал стоимость ракеты для этой благотворительной сборки.

Технические характеристики ракеты

Ракета "Фламинго" имеет:

дальность полета до 3000 км,

скорость около 900 км/ч

боевую часть весом до 1150 кг.

Ракета работает на реактивном двигателе, который, вероятно, происходит от учебного самолета Aero L-39 Albatros. Она устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащена GPS-системами, защищенными от блокировки.

Инициатива"Подарок Путину" (Dárek pro Putina), которая с иронией ссылается на имя российского диктатора, уже не впервые организует масштабные сборы для ВСУ. Ранее волонтеры профинансировали ракетную установку RM-70 "Přemysl" за 50 млн крон, танк Т-72 за 30 млн и даже американский вертолет Black Hawk под названием "Čestmír", на который люди пожертвовали более 72 млн крон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что новейшая украинская ракета FP-5 "Фламинго", вероятно, атаковала базу ФСБ в оккупированном Крыму. Во время атаки на базу в северной части полуострова было применено три ракеты. Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гофман заявил, что две из трех ракет достигли района цели, одна попала примерно в 100 метрах от объекта.

