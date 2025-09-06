Подарок ХАМАСу: Израиль пригрозил закрыть французское консульство в ответ на признание Палестины

Правительство Израиля рассматривает возможность закрытия Генерального консульства Франции в Иерусалиме в ответ на намерение Парижа официально признать Палестину отдельным независимым государством. Соответствующее решение уже подготовлено и "лежит на столе" у израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Об этом в эфире Radio France в Иерусалиме рассказала заместитель министра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель. Она отметила, что такие решения Израиль уже принял по отношению к Норвегии и Ирландии.

Почему Израиль угрожает именно Франции

"Это закрытие лежит на столе у премьер-министра. Мы сделали это с Норвегией, с Ирландией, и мы можем рассмотреть возможность сделать это с другими", – отметила израильская государственная чиновница.

Среди "других" первоочередной является Франция, потому что президент этой страны Эммануэль Макрон "пробует подтолкнуть все соседние государства к действиям" по признанию Палестины, пояснила Шарен Хаскель.

"Франция просто делает государственный подарок террористам ХАМАС. То, что делает Макрон, разрушает многолетнюю дипломатию между Израилем и Францией", – отметила она.

Что именно предлагают

Франция имеет одно посольство в Тель-Авиве и одно генеральное консульство в Иерусалиме (на фотографии выше). В свою очередь Израиль имеет посольство в Париже и генеральное консульство в Марселе.

Пока французские дипломаты не ответили на угрозу. Однако на их страницах в соцсетях начали накапливаться соответствующие комментарии от иудеев. Французскому диппредставительству массово предлагают "срочно перебираться в палестинскую Рамаллу".

По словам израильских госчиновников, если закрытие генерального консульства в Иерусалиме не произойдет по той или иной причине, Израиль имеет в запасе другие планы, которые предусматривают закрытие или даже аннексию французской собственности. В частности, рассматриваются четыре религиозных объекта, среди которых – Гробница царей в Восточном Иерусалиме, археологический памятник, принадлежащий именно Франции.

Гробница царей (на фотографии ниже) считается самым древним некрополем Иерусалима. Он располагается на Шхемской дороге, в километре к северу от Старого Города. Это – семейное захоронение царицы Елены Адиабенской, принявшей иудаизм. Часть некрополя с арамейским именем Елены – "царица Саддан" – ранее была передана и хранится в Лувре.

Что предшествовало

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении признать Палестину. Его заявление вызвало критику со стороны США и Израиля. А впоследствии и премьер Великобритании Кир Стармер сообщил, что его страна готова признать Палестину – но при условии, если Израиль не положит конец "ужасной ситуации" в секторе Газа и не обязуется придерживаться долгосрочного устойчивого мира.

Во время конференции ООН семнадцать стран, а также Евросоюз и Лига арабских государств присоединились к призывам Британии в адрес ХАМАС разоружиться и прекратить свое правление в секторе Газа.

О чём речь

Палестинский анклав, как и часть других земель Османской империи после Первой мировой войны находился под управлением Великобритании. Но в 1947 году Генассамблея ООН объявила о плане раздела территории на два независимых государства – соответственно Израиль и Палестину.

Арабские страны рядом отказались принять план ООН, и в 1948 году армии Ливана, Сирии, Саудовской Аравии, Иордании, Ирака и Египта вторглись на территорию, отведенную Израилю. Однако Израиль не только победил нападающих, но и аннексировал Западный Иерусалим и около половины земель, выделенных под Палестину.

В 1967 году израильтяне во время Шестидневной войны также аннексировали Восточный Иерусалим и остальные палестинские территории, оставив для палестинцев небольшой анклав в секторе Газа.

По состоянию на 2025 год более 140 из 193 стран ООН признают Палестину как независимое государство.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар позвонил своему французскому коллеге Жану-Ноэлю Барро и призвал последнего отозвать указанное признание Палестины. В противном случае президент Франции Эммануэль Макрон не сможет посетить Израиль, пригрозил Гидеон Саар.

