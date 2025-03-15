Меркель вдруг призвала 'учитывать интересы России'

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель внезапно призвала "учесть интересы" страны-агрессорки России по вопросу урегулирования войны между РФ и Украиной и возможное нападение оккупантов на страны НАТО. В то же время, по ее словам, рано говорить о том, станет ли президент США Дональд Трамп на сторону диктатора Владимира Путина.

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Об этом Меркель рассказала в интервью Berliner Zeitung. Во время разговора она снова не признала недостатки своей политики в отношении России в то время, когда она занимала должность канцлера.

"Путин пытается ослабить Европейский Союз теми средствами, которые есть в его распоряжении на данный момент. Это часть военной доктрины России. Для него нет никаких оправданий для нападения на другую страну. Но дискуссия об интересах России должна быть разрешена", – подчеркнула Меркель.

Эксканцлер уверена, что глава Кремля стремится к признанию со стороны Америки, поскольку считает ее действительно великим государством. Германия и Европейский Союз не являются для Путина ключевыми игроками.

"Пока рано говорить о том, станет ли Трамп на сторону Путина. Но тот факт, что США вместе с Россией приняли резолюцию против территориальной целостности Украины всего за несколько дней до заседания в Овальном кабинете на Генеральной Ассамблее ООН, есть очень необычным", – отметила она.

Меркель также заявила, что президент Владимир Зеленский не может самостоятельно выбирать время для дипломатических решений, об этом следует договариваться исключительно с партнерами Украины.

"Вы должны думать о дипломатических инициативах заранее, чтобы они были доступны в нужный момент. Президент Зеленский не может единолично решить, когда пришло время для дипломатии. Украина может решить этот вопрос только вместе со своими союзниками ", – подчеркнула эксканцлер Германии.

В частности, она считает, что нужно провести дискуссию по расширению НАТО на восток и обеспокоенности диктатора РФ по этому вопросу.

"У меня очень мало иллюзий по отношению к Путину. Но я рекомендую поставить себя на мое место в то время (когда Меркель была канцлером – Ред). И я также рекомендую, если сегодня появляется другая перспектива, не говорить сразу, что вы тогда приняли неправильное решение. Я точно не принимаю этого для себя", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, Меркель призвала "подумать о дипломатических решениях", чтобы прекратить войну в Украине. Нападение России на Украину она назвала "вопиющим" нарушением международного права, но отказалась признавать ошибкой Минские соглашения, навязанные Кремлем Украине.

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