Почему Папа Римский носит красную обувь: в чем глубокий символизм

Накануне мир узнал имя нового главы католической церкви - 267-м Папой Римским стал кардинал Роберт Прево, который взял себе имя Лев XIV. Какой будет его политика, мы узнаем уже скоро, а сейчас можно точно сказать, что должна измениться одна деталь его гардероба.

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Как пишет ВВС, согласно церковному дрескоду, Папа Лев XIV отныне должен ходить в ботинках красного цвета. Они являются формой епископских сандалий. Однако такие сандалии меняют свой цвет в зависимости от литургии, которую в них служат, а вот папская обувь, согласно традиции, всегда остается красной.

Почему папские туфли делают красными

Традиционно для понтифика изготавливают несколько пар из атласа и шелка, украшают их вышитым золотым крестом, а подошву делают кожаной. Такую обувь Папа носит внутри своих апартаментов. Для случаев, когда он выходит на улицу, шьют кожаную обувь. Но она тоже должна быть красной.

На символическом уровне этот цвет символизирует физические и духовные страдания Христа, которые он пережил ради спасения человечества. Также красные папские туфли представляют кровь мучеников, пролитую за веру. А еще они являются символом божественной власти.

Папы, которые отказались от красных туфель

Впрочем, ношение красной обуви является для Папы правилом, но не догмой. За последние десятилетия аж трое понтификов по собственной воле отказывались от ношения папских туфель.

Так папа Павел VI, который возглавлял католическую церковь с 1963 по 1978 годы, отказался от роскошных домашних тапочек красного цвета, но продолжал носить символическую обувь на улице.

Иоанн Павел II, который вступил на папский престол в 1978 году и руководил церковью до 2005 года, не носил красную обувь вообще. Он заказывал для себя ботинки из коричневой кожи с темно-красным оттенком. Изготавливали их для понтифика в его родной Польше.

Его преемник Бенедикт XVI возобновил эту традицию. Однако после его отречения церковь возглавил папа Франциск, который руководствовался идеалами святого Франциска Ассизского Тот дал обет жить в бедности, а взамен служить людям. Именно поэтому понтифик отказался носить роскошную красную обувь и ходил в простых черных ботинках. Для него это было жестом смирения, отказом от помпезности. Последует ли его примеру Лев XIV, узнаем уже вскоре.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему новый Папа Римский выбрал себе имя Лев XIV.

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