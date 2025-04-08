Предлагаю вернуться не в такие уж и далекие времена. В 2010 году, когда Виктор Янукович принял присягу и вступил в должность президента Украины. Тогда многие представители партии регионов, купаясь в лучах славы победителей, убеждали украинцев, что эта власть Януковича на веки, ведь у Януковича есть два сына, которые и смогут продлить его власть.

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Ми, представники опозиції не тільки заперечували такий розвиток подій, але й прогнозували, що навряд чи він добуде і перший термін президентства.

Нам, прихильники Януковича не вірили, дехто відверто глузував.

Але, пройшов певний час, прогнози соратників Януковича вже були не такими оптимістичними, хоча вони ще не заперечували, що два строки президентства йому гарантовані. В подальшому і ці прогнози багато хто вважав не реалістичними, але продовжували вірити, що перший термін Янукович точно добуде на посту президента України.

Помилились, як тільки 21 листопада 2013 року Янукович своєю відмовою підписати Угоду про асоціацію спровокував масові протести, які завершились Революцією Гідності, втечею Януковича і втратою ним влади.

Таким чином, український народ в черговий раз показав світу, хто в Україні є реальна влада. Україна тільки вчиться демократії, але ніяка влада чи президент не можуть утримати український народ від свободи і незалежності. А що ж тоді говорити про Сполучені Штати, де демократія і справедливість є визначальною і забезпечується Конституцією США.

Американська Конституція коротка, вона містить менше 8000 слів. Вона не регламентує усі деталі функціонування країни, проте містить чіткі принципи, якими мають керуватися президент і конгрес в процесі законотворчості та судова система в процесі тлумачення законів.

Побачимо, чи зможе 47 президент США Дональд Трамп ігнорувати приписи Конституції і волю американського народу, для якого Конституція є основний закон.

Для того щоб реалізувати своє бажання до третього терміну президентства, йому прийдеться, або ігнорувати цю Конституцію, або за рахунок певних маніпуляцій, добитися свого. Що з цього вийде час покаже.

Але, ніхто до кінця не може зрозуміти, наскільки серйозним є Трамп і його заяви щодо третього терміну. Сам він каже, що його розмови про третій термін — це їжа для заголовків fake news. Але, як каже близький друг Трампа та міністр торгівлі США Говард Лютник, "люди думають, що він просто базікає, а він ніколи нічого не говорить просто так: за ним завжди стоїть команда, яка прораховує підстави і структуру всіх його заяв".

Дослідник президентів США Дуглас Брінклі зазначає, що розмови про третій термін дозволяють Трампу уникнути статусу "кульгавої качки", до якого потрапляє будь-який президент США на другому терміні. Перспектива президентства Трампа до початку 2030-х робить його постать більш впливовою, що особливо важливо для його спроб консолідувати владу у своїх руках.Хоча Трамп поки що не озвучував, як саме збирається обиратися на третій термін, в американських медіа вже йдуть обговорення такої можливості. І головна перешкода в цьому — Двадцять друга поправка до Конституції США, яка забороняє прямо обиратися більше двох разів.

Разом з тим, деякі однопартійці президента США Дональда Трампа у Конгресі вважають, що його висловлювання про можливе переобрання на третій термін є жартом.

Так, конгресмен-республіканець від штату Оклахома Марквейн Маллін сказав у коментарі NBC, що лідер США "може сказати, що він не жартує, але робить це в іронічному ключі". Він у цьому, оскільки "давно знає [Трампа] і вважає його другом".Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун (від штату Південна Дакота) висловив схожу думку.

"Я думаю, що він [Трамп], ймовірно, просто розважається, можливо, жартує з вас", — заявив він журналістам.

Третій термін можливий лише за умови зміни Конституції, нагадав Тун.

Голова комітету Палати представників США з асигнувань Том Коул (від штату Оклахома) зазначив, що шанси Трампа балотуватися на третій термін вкрай малі, оскільки республіканці навряд чи зможуть отримати від демократів підтримку, необхідну для зміни Конституції.

Водночас раніше Трамп у коментарі телеканалу NBC News заявляв, що "не жартує", коли говорить про можливість переобрання на третій президентський термін, проте, як потім передав прес-пул Білого дому, обговорювати це поки що не хотів би.

"Просто я вказую, що все більше людей говорять [мені] - "Будь ласка, переобирайтеся", - уточнив Трамп.

Згідно з прийнятою в 1951 році 22-ю поправкою до Конституції США, одну й ту саму особу може бути обрано главою держави не більше двох разів.

Як вказував телеканал NBC News, є два способи змінити американську Конституцію, щоб надати Трампу правові підстави для переобрання на третій термін. У першому випадку знадобиться дві третини голосів у Конгресі. У другому випадку дві третини штатів (34 із 50) можуть скликати конституційний конвент, на якому будуть запропоновані поправки. Обидва способи передбачають подальшу ратифікацію поправок з боку 38 із 50 штатів.

На думку NBC News, враховуючи, що республіканці не мають упевненої більшості в Сенаті та Палаті представників, варіант з конвентом для них більш реалістичний.

Той же конгресмен Том Коул назвав також "цікавим" сценарій, згідно з яким віце-президент Джей Ді Венс міг би балотуватися у 2028 році, призначити Трампа віце - президентом, а після інавгурації піти у відставку. Однак Коул підкреслив, що ця пропозиція "занадто фантастична, щоб серйозно її обговорювати на даному етапі."

Такий варіант обговорюють через неоднозначні трактування 22-ї поправки. Фахівці з конституційного права наголошують, що вона забороняє бути "обраним" на пост президента, але не забороняє "прийняти" президентство з позиції віце-президента.

Критики цього варіанта вказують, що він суперечить іншій, 12-й поправці до Конституції, яка забороняє обиратися на посаду віце-президента особі, яка "не підлягає чинності конституційним вимогам обрання на посаду президента".

Ми пам’ятаємо, що вже на третій день після інавгурації Трампа республіканський конгресмен Енді Оглc запропонував внести поправку до Конституції, яка дозволить людині, яка обиралася на посаду президента двічі (не поспіль), обиратися і на третій термін. У той же час конгресмен-демократ Ден Голдман після перемоги Трампа на виборах вже двічі вніс у конгрес пропозицію перепідтвердити 22 поправку і окремо вказати, що вона стосується і Дональда Трампа. Обидві пропозиції - Оглса та Голдмана - поки що не були поставлені на голосування в конгресі.

Разом з тим, не можна виключати, що Трамп використовуючи свою харизму і завзяття, може просто скасувати Конституцію Сполучених Штатів, як застарілий документ і прийняти нову сучасну Конституцію, яку для нього підготує Ілон Маск.

З урахуванням того, як зараз складається ситуація в США, виключати нічого не можна. І Дональд Трамп стане вічним Президентом США, а потім передасть владу своїм синам. Але, при цьому він може повторити долю багатьох інших історичних постатей, які теж планували довічно панувати у своїх країнах. Що з цього вийшло - відомо.

Тобто, все залежить від американського народу і демократичних інститутів влади.

Разом з тим, не можна не дооцінювати внутрішньо політичну ситуацію в Сполучених Штатах. Значна частина населення знаходиться в психологічному шоці від того що здійснює з американцями Дональд Трамп. Інша частина вважає що їх обдурює Трамп, оскільки ті реформи і законодавчі нововведення, які вже почав реалізовувати Трамп лякають американців. Я не буду аналізувати усі ці кроки Трампа, які почали відчувати американці, а що стосується зовнішньо політичної діяльності Трампа, то вона ще більше несподівана і катастрофічна, оскільки менш ніж за 100 днів йому вдалося фактично знищити усю архітектуру зовнішньої політики, на якій довгі роки тримався світ. Його рішення і дії викликали не просто тривогу, а відвертий шок у багатьох народів і країн світу. В такій ситуації не можна було сподіватись що американський народ буде спокійно спостерігати як руйнується їх звичне життя і руйнується єдність західного світу.

Трамп фактично ігнорує, що переважна більшість американців підтримує Україну і продовжує активні дії по зближенню з путіним. Америка Трампа все більш відверто переходить на сторону агресора і зраджує свого надійного союзника і партнера, який став жертвою агресії.

Багато хто може сказати, що Україна далеко не на першому місці у переліку претензій американців до Трампа, - це правда, але й правда, що не на останньому!

Невдоволення американців Трампом зростає дуже великими темпами.

Саме тому, 5 квітня у США відбулися перші масові протести проти політики Дональда Трампа. Організатори кампанії Hands Off ("Руки геть") провели акції у 1200 місцях у всіх 50 штатах країни.

Як пише The New York Times в матеріалі "Масові протести по всій країні демонструють опір Трампу", "Хоча важко оцінити розмір натовпу, організатори заявили, що понад 600 000 людей зареєструвалися для участі, і що заходи також проходили на територіях США та в дюжині місць по всьому світу".

"На П'ятій авеню на Манхеттені акція протесту розтягнулася майже на 20 кварталів. У Чикаго тисячі людей заповнили Daley Plaza та прилеглі вулиці, тоді як у столиці країни десятки тисяч оточили монумент Вашингтону. В Атланті поліція оцінила натовп, який йшов до будівлі із золотим куполом, у понад 20 000 осіб. Містер Трамп, який у суботу грав у гольф у Флориді, здавалося, здебільшого ігнорував протести. Білий дім не відразу відповів на запит про коментар.

"Я тарифікований. А ви?" написано на одному плакаті. Глобальні фінансові ринки цього тижня впали після оголошення пана Трампа про підвищення тарифів, яке, за попередженнями багатьох економістів, підвищить ціни для споживачів у США. Республіканці в Конгресі боролися за бюджетні пропозиції, які передбачали скорочення програм Medicaid і SNAP.

Роб Алрікс, житель Балтімора, який відвідав акцію протесту у Вашингтоні разом зі своїми двома синами та дружиною Кетрін Стернер, вивісив табличку з графіком, на якому зображено різке падіння індексів фондового ринку з написом: "Ви голосували за це?"У Чикаго 65-річна Мерилін Фіннер, яка працює в службі обслуговування клієнтів, сказала, що ніколи не була на акціях протесту, але відчувала необхідність взяти участь у суботу, оскільки була стурбована загрозами для пенсійних виплат".

"Масові протести в США свідчать про спротив Трампу та Маску", пише у своєму матеріалі The Washington Post, "Десятки тисяч людей зібралися перед монументом Вашингтона та в містах по всій країні в суботу, щоб протестувати проти ліквідації президентом Дональдом Трампом і головним радником Ілона Маска федеральних агентств, запровадження різких тарифів і того, що демонстранти назвали обходом належної процедури.

Організатори заявили, що понад 150 груп у всіх 50 штатах запланували щонайменше 1300 мітингів "Геть руки". На фотографіях і відео в соціальних мережах видно натовпи, які зібралися на площах або марширували вулицями від Бостона до Лос-Анджелеса.

Учасники мітингу були одягнені в костюми статуї Свободи, розмахували антитрампівськими прапорами та одягали на іклах нашийники "собаки проти дожів". Під крижаним дощем у Провіденсі, штат Род-Айленд, вони несли плакати, які засуджували зусилля адміністрації щодо депортації. Під сонячним небом в Атланті, де розташовані Центри контролю та профілактики захворювань, вони розкритикували припинення фінансування охорони здоров’я.

У своїй промові в четвер колишній президент Барак Обама закликав юридичні фірми, університети та людей по всій країні відстоювати демократичні цінності та протистояти Трампу.

"Це залежить від усіх нас, щоб це виправити", — сказав він, включно з "громадянином, звичайною людиною, яка каже: ні, це неправильно."

Протести стали найбільшою демонстрацією проти політики Трампа за час його другого терміну. Вони нагадують акції, що проходили під час його першого терміну, включаючи Жіночий марш у 2017 році, який залучив мільйони протестувальників"

Виходить так, що " тихе життя" для Дональда Трампа закінчилося. Масові протести які прокотилися по усій країні можуть багато що змінити. Чи зможе Трамп їх ігнорувати ? Важко сказати, але він вже навчений гірким досвідом свого першого терміну. Але це тільки протести виборців, а після них можна не сумніватися, почнуться масові протести представників демократичної меншості у Палаті представників і у Сенаті Конгресу США. Але зважаючи на незначну перевагу республіканців у обох палатах, важко зараз прогнозувати чим це все закінчиться.

У будь-якому разі Дональд Трап відчує потужну опозицію своєму курсу. Можна не сумніватися, що курс Трампа по зближенню з путіним стикнеться з дуже серйозною опозицією, як до зближення з путіним, так і зменшення підтримки України.

Може Трамп і справді сказав, що його наміри балатуватись на третій термін, це жарт? Можна собі уявити, що почне відбуватися у США, якщо Трамп почне реалізовувати ці свої наміри.

Виходить так, що Трампу більш доцільніше подумати, як успішно завершить свою другу каденцію на посту президента США, ніж починати думати як зберегти посаду на третій термін.