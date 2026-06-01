По меньшей мере два человека погибли: итоги празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов в Париже. Фото и видео

В Париже, во время празднования победы ПСЖ ("Пари Сен-Жермен") в Лиге чемпионов УЕФА, погибли по меньшей мере два человека. Смерть одного из мужчин наступила после прыжка в реку, другой – водитель мототранспорта, погиб из-за столкновения с бетонными блоками.

Об этом сообщает Le Parisien. Также известно об одном пострадавшем, который получил серьезные травмы.

Как отмечается, утром 31 мая в реке Сене, вблизи моста Луи-Филиппа в 4-м округе Парижа, обнаружили тело мужчины без признаков сознания. По данным полиции, он погиб после прыжка в реку во время празднования второго чемпионского титула ПСЖ в Европе.

Спасатели речной бригады вытащили пострадавшего из воды и пытались провести сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось. Свидетели сообщают, что мужчина, предположительно около 30 лет и в состоянии сильного алкогольного опьянения, прыгнул в Сену неподалеку от мэрии.

В ночь с 30 на 32 мая 20-летний мужчина погиб после того, как на мотокроссовом мотоцикле врезался в бетонные блоки, установленные на съезде с парижской кольцевой дороги.

"Записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что этот человек был единственным участником аварии", – заявили в прокуратуре Парижа.

Что известно о пострадавшем

Еще один пострадавший получил серьезные травмы в 16-м округе Парижа. По данным прокуратуры, у него были ранения глаза и значительное кровотечение изо рта, а спасатели на месте пытались провести реанимационные мероприятия.

"Его состояние критическое; он впал в кому и был доставлен в парижскую больницу", – говорится в заявлении прокуратуры.

Напомним, после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов УЕФА в Париже произошли массовые беспорядки. Возле стадиона "Парк де Пренс" и в районе Елисейского дворца толпа уничтожала абсолютно все, что попадалось им на глаза. В ночь с 30 на 31 мая правоохранительные органы задержали около полутысячи человек.

Как сообщал OBOZ.UA, французский ПСЖ победил английский "Арсенал" в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026 и второй раз подряд выиграл самый престижный футбольный европейский клубный турнир. Основное время на "Пушкаш-Арене" в Будапеште завершилось со счетом 1:1. В экстратаймах голов забито не было, а в серии послематчевых пенальти счастливее оказались парижане (4:3).

