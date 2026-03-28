"Плати, или молчи": Трамп рассматривает вариант реформирования НАТО по финансовому принципу

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность радикальной трансформации НАТО, которая предусматривает ограничение прав стран-членов в зависимости от их оборонных расходов. Речь идет не только о финансовой дисциплине, но и о потенциальном исключении отдельных государств из ключевых механизмов принятия решений Альянса.

Однако эти предложения официально еще не представлены в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Страны, которые не достигнут нового целевого показателя в 5% ВПП на оборону, могут потерять право голоса по стратегическим вопросам Альянса. В частности, это касается решений о расширении НАТО, участие в совместных операциях и даже применение статьи 5 о коллективной обороне.

В неформальных дискуссиях американские представители уже продвигают концепцию "pay-to-play" – участия в принятии решений только при условии соответствующего финансового взноса. Тогда как страны, не выполняющие требования, не должны влиять на распределение ресурсов и будущую политику Альянса.

Отдельно Трамп также рассматривает возможность вывода американских войск из Германии – идею, которую он обсуждал еще раньше. Такой шаг может существенно изменить баланс сил в Европе.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны подготовить планы достижения новой цели в 5% ВВП до саммита в Анкаре. Также он выразил поддержку действиям США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и призвал членов Альянса к большему единству.

