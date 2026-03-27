Писториус не смог подтвердить данные о перенаправлении оружия для Украины на Ближний Восток: какие заявления прозвучали

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не может подтвердить информацию о возможном перенаправлении американского оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток. Речь идет, в частности, об участии Германии в программе PURL, через которую финансируется закупка оружия для Украины.

По данным медиа, чиновник осторожно прокомментировал сообщения о возможном перенаправлении поставок. Он добавил, что в контексте участия Германии в программе Purl, не может подтвердить такие данные.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в Министерстве обороны США рассматривали возможность направить на Ближний Восток часть вооружения, которое ранее планировалось передать Украине. Причиной назвали быстрое сокращение запасов ключевых боеприпасов американской армии.

В Пентагоне заявили, что обеспечат американские силы, а также войска союзников и партнеров всем необходимым для ведения боевых действий, однако от дополнительных комментариев отказались. В НАТО, в свою очередь, не подтвердили информацию и подчеркнули, что страны продолжают делать взносы в программу PURL, а вооружение поступает в Украину.

Европейские партнеры обеспокоены темпами использования американских боеприпасов, поскольку это может повлиять на выполнение их заказов и задержать поставки боекомплектов для систем Patriot в рамках программы. Европейские дипломаты на условиях анонимности отмечали, что быстрое расходование запасов США порождает вопросы о дальнейших объемах поставок.

По словам одного из собеседников, поставки по программе PURL, вероятно, продолжатся, однако в будущих партиях может не быть боеприпасов к ЗРК. Другой источник подчеркнул, что сейчас идет политическая дискуссия относительно масштабов помощи Украине.

