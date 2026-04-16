Пентагон ведет переговоры с автопроизводителями по производству оружия – WSJ

Министерство обороны США хочет, чтобы американские автопроизводители играли большую роль в производстве оружия для американской армии. Такой подход со стороны Пентагона напоминает практику, которая использовалась во время Второй мировой войны.

Видео дня

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Высокопоставленные чиновники оборонного ведомства провели переговоры по производству оружия и других военных материалов с главным исполнительным директором General Motors Мэри Баррой, и гендиректором Ford Джеймсом Фарли.

Что делает Пентагон

Военное ведомство заинтересовано привлекать компании к использованию их персонала и заводских мощностей для увеличения производства боеприпасов и другого оборудования, поскольку войны в Украине и Иране истощают запасы.

Компания GE Aerospace и автопроизводитель Oshkosh были среди компаний, которые участвовали в переговорах с делегатами оборонного ведомства.

"Министерство обороны "стремится быстро расширить оборонно-промышленную базу, используя все доступные коммерческие решения и технологии, чтобы обеспечить нашим военным решающее преимущество", – сказал чиновник.

Издание отмечает, что эти переговоры являются последними шагами Белого дома по переводу военного производства на то, что министр обороны Пит Гегсет назвал "военными рельсами".

По словам источников, переговоры начались еще до войны в Иране. Напряжение конфликта на запасы боеприпасов США является еще одним свидетельством того, что военным нужно больше коммерческих партнеров для быстрого увеличения поставок боеприпасов и тактического оборудования, такого как ракеты и технологии борьбы с беспилотниками.

Чиновники спросили, могут ли компании помочь, поскольку Минобороны США стремится укрепить внутренние производственные мощности. Чиновники также попросили руководителей определить препятствия для выполнения дополнительных оборонных работ, от требований к контрактам до препятствий в процессе торгов.

Кто согласился

Oshkosh уже начала диалог с Пентагоном в ноябре после призыва Гегсета к компаниям увеличить производство. Хотя Oshkosh строит бронеавтомобили для армии и союзников США, большая часть дохода компании в размере 10,5 миллиардов долларов не связана с обороной.

Минобороны особенно обеспокоилось мощностями США по производству оружия после того, как Вашингтон и его союзники по НАТО стали передавать крупные партии оружия Украине после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Теперь же перепрофилирование американского производства для военных нужд имеет прецедент, поскольку автопроизводители прекратили производство автомобилей во время Второй мировой войны для выпуска бомбардировщиков, авиадвигателей и грузовиков, называя это американским"Арсеналом демократии".

Ожидается, что GM будет ведущим претендентом на создание большего пехотно-служебного автомобиля для армии США, который заменит Humvee.

Напомним, ранее Пентагон заключил с концерном Lockheed Martin контракт на 4,7 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков PAC-3 MSE для тяжелых ЗРК Patriot. Соглашение позволяет ускорить производство и обеспечить поставки рекордного количества проверенных в боевых условиях перехватчиков для американских и союзных сил в текущем году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Минобороны США договорилось с компанией Boeing о существенном расширении производства ключевых компонентов для боеголовок самонаведения PAC-3 MSE, производство которых планируют увеличить в три раза. Такое решение должно усилить поставки критически важного вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!