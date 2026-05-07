Пентагон решил заменить известную в Украине гаубицу M777 на новые САУ: в чем причина

Армия США планирует отказаться от части буксируемых гаубиц M777, хорошо известных в Украине под названием "Три топора", и перейти на современные колесные самоходные артиллерийские установки. Новые системы должны обеспечить лучшую мобильность, живучесть и эффективность в современной контрбатарейной войне.

Буксируемая артиллерия все хуже соответствует условиям современного поля боя, где решающую роль играет скорость смены позиций. О намерениях американской армии сообщил бельгийский оборонный портал Army Recognition.

Сейчас армия США планирует заключить контракт на новую 155-мм колесную САУ уже в июле 2026 года. Речь идет прежде всего о замене M777 в боевых группах бригад Stryker, а также части устаревших систем M109 Paladin.

Ключевой причиной такого решения называют рост угрозы от современных средств контрбатарейной борьбы. Контрбатарейные радары, дроны-разведчики и барражирующие боеприпасы значительно сократили время между обнаружением пушки и ответным ударом. Поэтому буксируемые системы, которые требуют больше времени для сворачивания и перемещения, становятся более уязвимыми.

Новая программа Mobile Tactical Gun предусматривает создание колесной САУ с пушкой калибра 155 мм и длиной ствола от 49 до 56 калибров. Это позволит значительно увеличить дальность стрельбы по сравнению с нынешними системами 39-го калибра.

В Пентагоне также требуют совместимости новой артсистемы со всей линейкой американских боеприпасов, включая высокоточные снаряды Excalibur, а также перспективные дальнобойные снаряды нового поколения.

Отдельное внимание уделяется цифровизации и интеграции в систему управления войсками США. САУ должна получить современные средства связи, навигации, автоматизированное управление огнем и защищенные цифровые интерфейсы. Также предусмотрены проверки киберзащиты и устойчивости программного обеспечения.

Американская армия рассчитывает получить первые шесть прототипов уже вскоре после определения победителя тендера. Первую систему должны поставить в течение 60 дней после подписания контракта, а остальные – в течение года.

Кроме технических требований, США стремятся локализовать производство новых САУ на собственной территории. Условия программы предусматривают перенос производственной цепи и финальной сборки в Соединенные Штаты в течение двух лет после заключения контракта.

