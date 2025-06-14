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"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Михаил Левакин
Новости. Мир
3 минуты
1,1 т.
'Без королей': в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

В субботу, 14 июня, в Соединенных Штатах Америки массово проходят акции протеста "Без королей". Не менее 1500 демонстраций по всей стране в знак протеста против запланированного на этот день военного парада в день рождения президента США проводятся во всех крупных городах страны, за исключением Вашингтона, округ Колумбия.

Видео дня

Именно в Вашингтоне и запланирован военный парад. Организаторы протеста "Без королей" отметили, что хотят избежать возможных столкновений с правоохранителями, поэтому здесь просто призвали людей не посещать парад.

Желающим присоединиться к протестам организаторы предложили посетить акции в Филадельфии или городах соседних штатов.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

А всем остальным в Вашингтоне вместо парада предложили прийти в парк "Анакостия", где в 15:00 по восточному времени начнется День радости (музыка, барбекю, развлечения для детей и раздача продуктов).

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео
"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Движение "Без королей" координирует широкая коалиция прогрессивных групп, среди которых Американская федерация учителей, Public Citizen, Indivisible и др.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео
"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Организаторы заявили, что выступают таким образом против авторитарных действий президента, который празднует свой день рождения военным парадом.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Протесты происходят на фоне предупреждений Трампа об "очень большой силе", которая встретит тех, кто будет мешать параду.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Военный парад состоится по случаю 250-летия армии страны, и на эту же дату приходится 79-ый день рождения Трампа.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

"Вместо того, чтобы позволить этому параду в честь дня рождения стать центром внимания, мы сделаем историей Америки другой акцент дня. Люди объединятся в общинах по всей стране, чтобы отвергнуть политику сильных мира сего и коррупцию", – отметили организаторы.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Лос-Анджелесе протесты продолжаются уже неделю – они начались из-за политики Трампа в отношении мигрантов, и значительно усилились после решения президента ввести в город Национальную гвардию. В городе, кроме военных, развернуты дополнительные силы полиции, объявлен комендантский час. Но протесты не утихают.

"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео
"Без королей": в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

Организаторы движения "Без королей" уверяют, что протесты против миграционной политики Трампа получили их поддержку, и поэтому распространяются по всей стране, в частности в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне, округ Колумбия.

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