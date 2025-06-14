'Без королей': в США в день рождения Трампа проходят массовые протесты против его миграционной политики. Фото и видео

В субботу, 14 июня, в Соединенных Штатах Америки массово проходят акции протеста "Без королей". Не менее 1500 демонстраций по всей стране в знак протеста против запланированного на этот день военного парада в день рождения президента США проводятся во всех крупных городах страны, за исключением Вашингтона, округ Колумбия.

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Именно в Вашингтоне и запланирован военный парад. Организаторы протеста "Без королей" отметили, что хотят избежать возможных столкновений с правоохранителями, поэтому здесь просто призвали людей не посещать парад.

Желающим присоединиться к протестам организаторы предложили посетить акции в Филадельфии или городах соседних штатов.

А всем остальным в Вашингтоне вместо парада предложили прийти в парк "Анакостия", где в 15:00 по восточному времени начнется День радости (музыка, барбекю, развлечения для детей и раздача продуктов).

Движение "Без королей" координирует широкая коалиция прогрессивных групп, среди которых Американская федерация учителей, Public Citizen, Indivisible и др.

Организаторы заявили, что выступают таким образом против авторитарных действий президента, который празднует свой день рождения военным парадом.

Протесты происходят на фоне предупреждений Трампа об "очень большой силе", которая встретит тех, кто будет мешать параду.

Военный парад состоится по случаю 250-летия армии страны, и на эту же дату приходится 79-ый день рождения Трампа.

"Вместо того, чтобы позволить этому параду в честь дня рождения стать центром внимания, мы сделаем историей Америки другой акцент дня. Люди объединятся в общинах по всей стране, чтобы отвергнуть политику сильных мира сего и коррупцию", – отметили организаторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Лос-Анджелесе протесты продолжаются уже неделю – они начались из-за политики Трампа в отношении мигрантов, и значительно усилились после решения президента ввести в город Национальную гвардию. В городе, кроме военных, развернуты дополнительные силы полиции, объявлен комендантский час. Но протесты не утихают.

Организаторы движения "Без королей" уверяют, что протесты против миграционной политики Трампа получили их поддержку, и поэтому распространяются по всей стране, в частности в Нью-Йорке, Чикаго и Вашингтоне, округ Колумбия.

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