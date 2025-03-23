Пентагон начал расследование после визита Маска: что случилось

В пятницу, 21 марта, глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск посетил Пентагон для разговора о сокращении расходов и инновациях. После этого в американском Министерстве обороны инициировали расследование по выявлению утечек информации.

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Об этом сообщает Bloomberg. В ходе этого расследования в Пентагоне будут использовать полиграф.

Его начали после того, как Илон Маск призвал привлечь к ответственности всех должностных лиц Министерства обороны, распространяющих "злонамеренно ложную информацию" о его отношениях с военнослужащими.

"В ответ на обвинения, связанные с недавним визитом Маска в Пентагон, руководитель аппарата министра обороны Пита Хегсета Джо Каспер призвал провести расследование "несанкционированного разглашения" информации о национальной безопасности, а виновных в этом "передать в соответствующий правоохранительный орган для уголовного преследования", – сказано в сообщении.

Расследование утечек "начнется немедленно и завершится отчетом министру обороны", написал Каспер в служебной записке.

"Отчет будет включать полный перечень несанкционированных разглашений в Министерстве обороны и рекомендации по улучшению такой работы", – добавил он.

Отметим, что этот визит Маска вызвал споры еще до его начала после того, как газета The New York Times сообщила, что миллиардер должен получить сверхсекретный отчет о планах американских военных касательно любой потенциальной войны с Китаем.

И президент Дональд Трамп, и министр обороны Хегсет возразили, что когда-нибудь планировали для Маска столь высокий уровень информирования.

Как сообщал OBOZ.UA, Федеральный суд США заблокировал попытку Департамента правительственной эффективности, возглавляемого Илоном Маском, получить доступ к данным Администрации социального обеспечения. Судья Эллен Липтон Холландер из Мэриленда заявила, что передача личной информации миллионов американцев нарушает законы о конфиденциальности.

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