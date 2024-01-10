Всё дело здесь в том, что если Трамп — даже когда он ещё не стал опять американским президентом — действительно публично сделает подобное заявление, то уже не будет иметь никакого значения, кто сейчас главный в россии на самом деле: то ли путин, то ли его двойник, то ли патрушев (тут, кстати, возможны и комбинации). Если Трамп такое скажет, ещё и ссылаясь на собственные проверенные источники, эффект будет "немного больше", чем когда об этом рассказывает профессор Соловей.

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Вот почему вышеупомянутому общеизвестному рупору патрушева и было поручено озвучивание такого предложения, что он и сделал в одном из своих многочисленных эфиров. (Конечно, по собственной инициативе выдать такое из московской квартиры Соловей бы не рискнул.)

Зачем это патрушеву, понятно: если путин (или его двойник) откажется предоставить ему полную власть в стране, это заставит его сделать "мировое сообщество", ибо коль Трамп скажет, что путин фактически не является президентом, то путин президентом и не будет.

Ну а Трамп тогда получит возможность доказать миру и Америке собственную силу — в противовес Байдену, испугавшемуся ненастоящего руководителя мордора. Но дело не только в амбициях или эксцентрике и даже не только в противостоянии демократам. Трамп захочет иметь дело с тем, кто единолично принимает решения, а не вместе с кем-то, ибо президенту США нужна определённость.