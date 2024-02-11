Блог | Парадокс: из президентов США последних 36 лет у Украины нет вопросов только к Трампу
Буш Первый в Киеве лично умолял Верховную Раду не отделять Украину от СССР.
Клинтон настоял на отказе Украины в Будапеште от собственного ядерного оружия.
Буш Второй по просьбе Меркель не пустил Украину в Бухаресте в НАТО.
Обама заставил отдать Крым.
К Трампу нет вопросов.
Байден не дал Украине победить, а когда дозрел, уже почти ничего не может.
Трамп — лучший? Нет! Это остальные — худшие.
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