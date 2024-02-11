Буш Первый в Киеве лично умолял Верховную Раду не отделять Украину от СССР.

Клинтон настоял на отказе Украины в Будапеште от собственного ядерного оружия.

Буш Второй по просьбе Меркель не пустил Украину в Бухаресте в НАТО.

Обама заставил отдать Крым.

К Трампу нет вопросов.

Байден не дал Украине победить, а когда дозрел, уже почти ничего не может.

Трамп — лучший? Нет! Это остальные — худшие.