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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Парадокс: из президентов США последних 36 лет у Украины нет вопросов только к Трампу

Парадокс: из президентов США последних 36 лет у Украины нет вопросов только к Трампу

Буш Первый в Киеве лично умолял Верховную Раду не отделять Украину от СССР.

Клинтон настоял на отказе Украины в Будапеште от собственного ядерного оружия.

Буш Второй по просьбе Меркель не пустил Украину в Бухаресте в НАТО.

Обама заставил отдать Крым.

К Трампу нет вопросов.

Байден не дал Украине победить, а когда дозрел, уже почти ничего не может.

Трамп — лучший? Нет! Это остальные — худшие.

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