Папа Римский отправился в третье Апостольское путешествие по Африке: какие неожиданные страны посетит

Папа Лев XIV начал свое третье Апостольское путешествие, которое будет проходить сразу в нескольких странах Африки. В течение десяти дней понтифик посетит Алжир, Камерун, Анголу и Экваториальную Гвинею.

Видео дня

Поездка продлится до 23 апреля и станет одной из самых масштабных в его понтификате. О путешествии сообщает Vatican News.

Перед началом поездки Папа обратился к верующим с просьбой о молитве, объявив маршрут своего путешествия во время традиционной воскресной молитвы "Царица неба". Он посетит четыре африканские страны, где запланированы встречи с местными общинами и духовенством.

В понедельник утром самолет с понтификом вылетел из римского аэропорта Фюмичино. Перелет в Алжир длился около двух часов – это первый этап путешествия, пролегающий над Средиземным морем.

Эта поездка стала уже третьей зарубежной миссией Папы Льва XIV. Ранее он совершил визиты в Турцию и Ливан, а также посетил Монако.

Ожидается, что в Африке Папа проведет ряд богослужений, встретится с представителями власти и верующими, а также уделит внимание межрелигиозному диалогу и гуманитарным вопросам региона.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Папа Римский Лев XIV заявил, что Бог не принимает молитвы политических лидеров, которые начинают войны и несут ответственность за кровопролитие. Глава католической церкви подчеркнул, что религию нельзя использовать для оправдания вооруженных конфликтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!