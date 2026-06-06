Папа Лев XIV прибыл в Испанию: какие встречи запланированы у понтифика. Фото

Папа Римский Лев XIV начал шестидневный визит в Испанию в рамках своего IV Апостольского путешествия. Его прибытие в Мадрид стало событием общеевропейского масштаба, ведь последний раз понтифик посещал испанскую столицу более десяти лет назад.

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Программа поездки включает официальные встречи, церковные мероприятия и посещение нескольких регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

В субботу, 6 июня 2026 года, в 10:12 по местному времени в международном аэропорту Мадрида приземлился самолет итальянской авиакомпании ITA Airways, на борту которого находился Папа Римский. В столице Испании его встретили король Филипп VI, королева Летисия и премьер-министр Педро Санчес, а также представители местной церковной иерархии.

Официальная церемония в аэропорту прошла без речей – только с воинскими почестями и коротким представлением делегаций. После этого Папа провел частную встречу в зале почетных гостей, после чего отправился в королевский дворец, где запланированы дальнейшие протокольные мероприятия, включая визит вежливости и встречи с представителями власти, дипломатического корпуса и гражданского общества.

Программа Апостольского путешествия предусматривает посещение Мадрида, Барселоны и Канарских островов, с отдельными остановками на Гран-Канарии и Тенерифе. В Барселоне Папа Лев XIV намерен принять участие в торжественном открытии самой высокой башни базилики Саграда Фамилия, приуроченном к столетию смерти архитектора Антонио Гауди.

Отдельное внимание визит привлекает к Канарским островам, где Папа планирует встречи, посвященные теме миграции и защиты человеческого достоинства, что является одним из ключевых акцентов его путешествия.

Как сообщал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио в четверг, 7 мая провел встречу с Папой Римским Львом XIV. Он заверил понтифика, что Вашингтон имеет прочные отношения с Ватиканом, и обе стороны разделяют общую приверженность миру.

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