Палата Представителей США отклонила импичмент Трампу: голосование разделило демократов

Американские законодатели заблокировали попытку объявить импичмент президенту Дональду Трампу, который предложила Демократическая партия за разрешение на авиаудары по Ирану без согласования с Конгрессом США. Решение принято подавляющим большинством Палаты Представителей США.

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Голосование разделило демократов и происходит на фоне того, как некоторые члены партии, включая бывшего спикера Нэнси Пелоси, холодно критиковали призывы к импичменту. Об этом пишет CNN.

В итоге 344 законодателя Палаты Представителей США проголосовали против рассмотрения резолюции об импичменте Трампа, лишь 79 – поддержали. Инициатива, предложенная конгрессменом-демократом от Техаса Элом Грином, касалась действий Трампа, который позволил осуществить удары по Ирану без одобрения Конгресса.

Палата Представителей не голосовала непосредственно за саму резолюцию об импичменте, а скорее проголосовала за предложение Республиканской партии отложить или отклонить ее.

Как сообщал OBOZ.UA, после ударов Соединенных Штатов по территории Ирана ряд политиков, большинство из которых являются представителями Демократической партии США, резко раскритиковали решение президента Дональда Трампа. Они отметили, что такие действия абсолютно и однозначно являются основанием для импичмента.

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