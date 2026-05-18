Пакистан развернул многотысячный военный контингент в Саудовской Аравии: что происходит

Пакистан перебросил в Саудовскую Аравию около 8 тысяч военных, эскадрилью истребителей и систему противовоздушной обороны в рамках двустороннего оборонного пакта. Часть сил направили еще в начале апреля, а сейчас в стране находится уже полноценный боеспособный контингент. Речь идет также о китайских истребителях JF-17, ударных беспилотниках и системе ПВО HQ-9.

О масштабах переброски войск сообщило Reuters со ссылкой на трех представителей силовых структур и двух правительственных собеседников. Часть источников заявила, что условия оборонного соглашения между Пакистаном и Саудовской Аравией остаются конфиденциальными. По данным источников, военные будут оставаться в Саудовской Аравии для поддержки армии королевства в случае новых атак.

Один из собеседников агентства сказал, что документ предусматривает взаимную защиту в случае нападения. А министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф ранее намекал, что Саудовская Аравия фактически находится под ядерным "зонтиком" Исламабада.

Масштабная поддержка

По словам источников Reuters, Пакистан направил в Саудовскую Аравию примерно 16 боевых самолетов. Большинство из них – истребители JF-17, созданные совместно с Китаем. Двое представителей силовых структур также подтвердили переброску двух эскадрилий беспилотников.

В состав контингента входят около 8 тысяч военнослужащих. При этом Пакистан пообещал увеличить численность сил в случае необходимости. Техника и вооружение обслуживаются пакистанскими военными, но финансирование обеспечивает Саудовская Аравия.

И хотя официальные комментарии со стороны Исламабада и Эр-Рияда пока отсутствуют, сам масштаб операции привлек внимание аналитиков. Все же речь идет не о символической миссии или учениях, а о серьезной военной группировке.

Новые условия пакта

Источники агентства утверждают, что часть пакистанских военных и авиации будет выполнять консультативные и учебные функции. Однако в Саудовской Аравии уже находятся тысячи пакистанских солдат с боевыми задачами по предыдущим соглашениям между странами.

Один из правительственных собеседников Reuters заявил, что новый оборонный пакт позволяет в случае необходимости развернуть на территории королевства до 80 тысяч пакистанских военных. Их могут использовать для охраны границ совместно с саудовскими силами.

Также двое представителей силовых структур сообщили о возможном направлении пакистанских военных кораблей. Reuters не смог независимо подтвердить, прибыли ли они в Саудовскую Аравию.

