Пакистан и Ирак заключили соглашения с Ираном по прохождению танкеров через Ормузский пролив: в Reuters раскрыли детали

Ирак и Пакистан официально закрепили новые энергетические и логистические договоренности с Ираном. Эти соглашения направленные на обеспечение безопасности и стабильности поставок нефти и газа через Ормузский пролив.

Соглашения стали результатом усиления влияния Тегерана в регионе и его стремления к жесткому контролю над ключевой водной артерией мира. Об этом сообщает Reuters.

Ключевые детали соглашений

Согласно полученным данным, новые документы предусматривают создание специальных "безопасных коридоров" для танкеров, следующих в порты Ирака и Пакистана. Взамен на гарантии беспрепятственного прохода и защиту от возможных перебоев в навигации, Багдад и Исламабад согласились на расширение сотрудничества в энергетическом секторе и использование иранских сервисных мощностей.

Источники констатировали, что новые договоренности лишь подтверждают, что Тегеран демонстрирует свои возможности по контролю над Ормузским проливом не только военными методами, но и через дипломатические рычаги, предлагая региональным игрокам предсказуемость в обмен на лояльность.

Детали соглашения с Ираком

Ирак, сильно зависящий от экспорта через южные порты, договорился о координации движения судов с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Это включает в себя предварительное уведомление о графиках движения танкеров и совместные меры по предотвращению экологических инцидентов.

Кроме того, Багдад подтвердил готовность увеличить импорт иранского природного газа для своих электростанций, несмотря на давление со стороны западных санкций.

Детали соглашения с Пакистаном

Для Пакистана сделка носит еще более выраженный энергетический характер. Исламабад ускоряет завершение строительства своего участка газопровода "Мир". В рамках соглашения по Ормузскому проливу Иран гарантирует приоритетную поддержку судам с пакистанскими грузами в случае возникновения кризисных ситуаций в проливе.

Геополитический контекст

Ормузский пролив является важнейшей мировой точкой транзита углеводородов, через которую проходит около 20% мирового потребления нефти. Эксперты полагают, что данные сделки являются ответом Тегерана на попытки международной изоляции. Заключая двусторонние пакты с соседями, Иран фактически создает "клуб доверенных партнеров", для которых риск блокировки пролива сводится к минимуму.

Западные аналитики выражают обеспокоенность тем, что подобные сепаратные соглашения могут ослабить международное давление на Тегеран и изменить баланс сил в Персидском заливе, предоставляя Ирану дополнительные инструменты для влияния на мировой рынок энергоносителей.

Напомним, ситуация вокруг военного конфликта между США и Ираном пока не светит существенным дипломатическим прогрессом. Основной причиной тупика стали кардинально разные взгляды Вашингтона и Тегерана на условия мирного договора.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР 6 мая сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен лишь по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

