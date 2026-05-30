Отправил 'пакеты' в 41 страну мира: канадец признал себя виновным в продаже химикатов людям, которые хотели совершить самоубийство

60-летний Кеннет Лоу из Канады продал онлайн легальное, но потенциально смертельное химическое вещество и другие предметы десяткам людей, которые покончили с собой. В пятницу, 29 мая, он признал себя виновным в содействии самоубийству.

Это положило конец перспективе судебного процесса по обвинению мужчины в убийстве по делу, которое приобрело международный резонанс. Об этом пишет Reuters.

Подробности дела

По данным следствия, Лоу руководил четырьмя компаниями, веб-сайты которых он использовал для продвижения и продажи нитрита натрия и других товаров, в частности масок, капюшонов и регуляторов, которые покупатели использовали для самоубийства.

Нитрит натрия – это соль, которая в небольших концентрациях применяется как пищевая добавка для консервирования мясных изделий. Однако она может быть смертельной при употреблении в больших дозах.

В период с января 2021 года по апрель 2023 года Лоу отправил 1 209 посылок с солью и другими товарами клиентам в 41 стране. Среди них было 330 посылок, отправленных на адреса в Великобритании, 431 – в Соединенные Штаты и 157 – в пределах Канады.

В заявлении описаны жертвы, которые рвали, потеряли сознание на руках у родителей, были найдены родственниками или друзьями в постели в бессознательном состоянии или умерли в одиночестве в гостиничных номерах и автомобилях после употребления или использования товаров, присланных Лоу.

"Много, много, много, много, много", – ответил Лоу журналисту, который выдавал себя за потенциального клиента и спросил, сколько людей успешно совершили самоубийство, используя его товары. Соответствующий записанный телефонный звонок был воспроизведен в суде.

Финансовые документы показали, что с 2020 по 2023 год на банковский счет Лоу поступило более 296 000 канадских долларов (215 000 долларов США) в виде переводов со счетов Shopify и PayPal, связанных с его бизнесом.

"Я искренне считал, что помогаю людям облегчить их страдания, получая при этом небольшую, скромную прибыль", – написал Лоу в личном письме, которое было найдено в его доме.

Стороны в этом деле не пришли к согласию относительно того, что именно означали заявления Лоу о его мотивации.

В Высшем суде Онтарио Лоу признал себя виновным в содействии самоубийству 14 жителей провинции в возрасте от 16 до 36 лет. Приговор ему будет вынесен в сентябре. Согласно Уголовному кодексу Канады, за подстрекательство к самоубийству или содействие в его совершении предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 14 лет.

Прокурор Питер Вестгейт сообщил судье Мишель Фюрст, что прокуроры будут просить снять 14 обвинений в убийстве первой степени, которые также выдвинуты против Лоу, после вынесения приговора.

Лоу также признал, что 79 человек в Великобритании умерли в результате потребления или использования продуктов, которые он продавал.

Британская Королевская прокуратура заявила, что решила не требовать экстрадиции Лоу для привлечения его к ответственности в Великобритании, придя к выводу, что это может привести к отказу на основании принципа двойного наказания.

