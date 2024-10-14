Хотели повышения зарплат, а получат массовые увольнения: авиагигант Boeing отомстил работникам за масштабную забастовку

Гигант авиастроительной индустрии Boeing объявил о сокращении 17 000 рабочих мест – это около 10% сотрудников. Причиной массовых увольнений назвали забастовку, которая ударила по финансовому положению компании.

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Кроме того, из-за протестов работников Boeing задержит выход первого самолета модели 777X. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на обращение гендиректора компании Келли Ортберг к сотрудникам.

"В ближайшие месяцы мы планируем сократить размер нашей общей рабочей силы примерно на 10%. Эти сокращения будут включать руководителей, менеджеров и работников", – отметила Ортберг.

Она заявила, что такое значительное сокращение числа сотрудников необходимо из-за проблем с финансами. "Мы пересматриваем уровень нашей рабочей силы, чтобы привести ее в соответствие с нашими финансовыми реалиями и более целенаправленным набором приоритетов", – говорится в заявлении.

Эксперты считают, что такие радикальные изменения являются серьезным шагом со стороны Ортберг, которая возглавила компанию лишь в августе-2024 и обещала "отношения с профсоюзом и его членами". Управляющий акциями Great Hill Capital Томас Хейс предполагает, увольнения призваны оказать давление на сотрудников, чтобы они прекратили забастовку.

"Бастующие работники, которые временно не получают зарплату, не хотят становиться безработными, которые постоянно не получают зарплату. Я полагаю, что забастовка будет прекращена в течение недели, поскольку эти рабочие не захотят оказаться в числе 17 000 сокращенных", – отметил аналитик.

Напомним, изначально Boeing согласился на увеличение зарплат сотрудникам компании на 25%. Предварительная договоренность должна была предотвратить масштабную забастовку 13 сентября, однако этого не произошло, т.к. профсоюз требовал повышения заработной платы на 40% и возобновления пенсионного обеспечения с определенными выплатами, которое было изъято из контракта 10 лет назад.

Более 32 тыс. работников Boeing в районе Сиэтла и Портленда в штате Орегон, оставили работу 13 сентября. Забастовка стала первой с 2008 года, она остановила производство самолетов, включая Boeing 737 MAX, 767 и 777.

На тот момент переговоры с компанией еще продолжались. Однако 28 сентября Международная ассоциация машиностроителей и аэрокосмических работников заявила, что ее переговоры с Boeing прервались, и дальнейшие дебаты не запланированы.

А уже 9 октября Boeing подал иск в Национальный совет по трудовым отношениям, обвинив профсоюз в неспособности добросовестно вести переговоры. По оценкам рейтингового агентства S&P, забастовка обходится Boeing в $1 млрд в месяц, и компания рискует потерять свой кредитный рейтинг инвестиционного уровня.

Рыночные аналитики полагают, что Boeing потребуется привлечь от $10 млрд до $15 млрд, чтобы сохранить рейтинг. В частности, партнер Running Point Capital Advisors Майкл Эшли Шульман считает, что задержка с доставкой 777X и сокращение рабочей силы не стали большим сюрпризом.

"Их кредитный рейтинг и цена акций уже находились под угрозой в течение большей части десятилетия из-за плохого управления. И упрямство, проявленное в забастовке, может стать той соломинкой, которая сломает спину верблюда", – сказал Шульман.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году Boeing и "Антонов" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере беспилотников. В частности, речь идет о БПЛА ScanEagle, разработанном и изготовленном компанией Insitu, которая является дочерней компанией Boeing.

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