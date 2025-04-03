Оставит ли Маск Белый дом после завершения работы в DOGE: объяснение Венса

Информация о том, что миллиардер Илон Маск скоро покинет пост главы Департамента эффективности правительства (DOGE), не соответствует действительности. Но даже после завершения работы в DOGE Маск останется другом и советником президента США Дональда Трампа.

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Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире программы Fox&Friends американского канала Fox News. Он опроверг сообщения СМИ об уходе Илона Маска из Белого дома.

Вэнс заявил, что Маск согласился на шестимесячное сотрудничество с администрацией Трампа, и этот срок еще не истек.

"Это полная фейковая новость. Мы говорили, что этот процесс продлится около шести месяцев, и именно на это согласился Илон", – ответил вице-президент США на вопрос о новости в Politico.

По его словам, даже после того, как Маск завершит свою работу в DOGE, он продолжит быть советником Трампа и останется его другом, равно как и другом Венса.

"У DOGE есть много работы, и да, эта работа будет продолжаться после ухода Илона. Но, по сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента", — сказал Джей Ди Вэнс.

Он также добавил, что "Маск сделал много полезного".

Напомним, что издание Politico, ссылаясь на информацию трех инсайдеров Трампа, написало, что президент США якобы сообщил своему ближайшему окружению, включая членов правительства, что уже в ближайшие недели Илон Маск перестанет выполнять роль его партнера по управлению.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Белом доме отреагировали на публикацию Politico. Пресссекретарь Кэролайн Левитт назвала "мусором" сообщение издания о том, что Илон Маск вскоре покинет пост главы Департамента эффективности госуправления (DOGE).

1 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск будет оставаться специальным государственным служащим всего 130 дней. После чего департамент DOGE прекратит свое существование.

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