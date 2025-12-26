Остановили доставку: пророссийские хакеры атаковали почтовую службу Франции за несколько дней до Рождества

Во Франции, за несколько дней до рождественских праздников, хакеры совершили масштабную кибератаку на национальную почтовую службу La Poste. Из-за этого остановилась доставка посылок. О своей причастности к инциденту заявила пророссийская хакерская группировка.

Видео дня

Об этом в комментарии для The Associated Press сообщила парижская прокуратура. По словам правоохранителей, ответственность за кибератаку взяла на себя группа Noname057. После этого заявления расследование инцидента передали французскому разведывательному агентству DGSI.

Что известно об инциденте

Компания La Poste сообщила, что в понедельник, 22 декабря, из-за атаки вышли из строя центральные компьютерные системы. По состоянию на утро 24 декабря, работу систем полностью не восстановили.

Вследствие этого работники почтовой службы не могли отслеживать доставку отправлений. Также была нарушена система онлайн-платежей в банковском подразделении La Poste.

Как отметили в AP, эта группировка уже фигурировала в расследованиях других кибератак на европейские страны. В частности, ее связывали с инцидентами вокруг саммита НАТО в Нидерландах и атаками на правительственные ресурсы Франции, а в начале года она стала объектом масштабной полицейской операции в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша стала жертвой серьезной хакерской атаки. Неизвестные злоумышленники совершили масштабную DDoS-атаку на национальную платежную систему BLIK, из-за чего возникли проблемы с проведением транзакций.

Также напомним, хакер назвал главные правила, как защититься от взлома и каких паролей стоит избегать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!