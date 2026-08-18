"Оскорбительные заявления и угрозы": в МИД Азербайджана вызвали российского посла

Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла России Михаила Евдокимова в связи с провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями российских пропагандистов. В ходе встречи российской стороне была выражена серьезная обеспокоенность и решительный протест.

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Баку призвал Россию незамедлительно принять действенные меры для прекращения провокаций. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

"В ходе встречи российской стороне были доведены до сведения серьёзное беспокойство и решительный протест Азербайджана в связи с провокационными, оскорбительными и угрожающими заявлениями, которые в последнее время звучат в российском медийном и информационном пространстве в адрес азербайджанского государства, народа и руководства страны", — говорится в заявлении.

В частности, в МИД обратили внимание на заявления, прозвучавшие 13 августа в программе "Чистота понимания". Дипломаты также подчеркнули "абсурдные утверждения" о включении руководства Азербайджана в российский список террористов и экстремистов, озвученные 7 августа в эфире радио "Спутник". Кроме того, речь шла о провокационных высказываниях в адрес азербайджанского руководства, прозвучавших 16 августа на телеканале "Спас".

В МИД подчеркнули, что обсуждение возможного вмешательства во внутренние дела Азербайджана и призывы к насилию недопустимы. В то же время в ведомстве отметили, что подобная риторика, несмотря на неоднократные призывы прекратить её, продолжает вызывать серьёзную обеспокоенность.

"Было подчеркнуто, что обсуждение возможностей вмешательства во внутриполитические процессы Азербайджана и призывы к физическому насилию против азербайджанского народа и руководства являются неприемлемыми. Было заявлено, что, несмотря на неоднократные призывы азербайджанской стороны прекратить подобную деятельность и обсуждение этого вопроса на различных политических уровнях, продолжение подобной риторики в еще более резкой форме вызывает серьезную озабоченность", – отмечается в заявлении МИД.

Баку призвал российскую сторону безотлагательно принять действенные меры для прекращения провокаций, угроз и агрессивной риторики в отношении Азербайджана.

Напомним, МИД Азербайджана вручил послу России ноту протеста в связи с заявлением Константина Затулина. Баку выразил возмущение высказываниями российского депутата.

Как писал OBOZ.UA, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял о неизменной поддержке территориальной целостности Украины. По его словам, Баку с самого начала полномасштабной войны поддерживает Украину, поскольку сам знает, к каким последствиям может привести нарушение этого принципа.

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