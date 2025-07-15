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Оружие, которое НАТО приобретет у США, уже готово к отправке в Украину – NYT

Михаил Левакин
Новости. Мир
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Оружие, которое НАТО приобретет у США, уже готово к отправке в Украину – NYT

Почти все оружие, которое союзники НАТО приобретут в рамках последнего соглашения о военной помощи Украине, или в наличии на военных складах, или недавно изготовлено. Речь о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах, которые Североатлантический альянс приобретет у США для немедленной передачи украинским защитникам.

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Таким образом, все это оружие уже доступно для отправки в Украину. Об этом сообщает The New York, которое ссылается на американских чиновников.

"У вас есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, и у нас лучшее оборудование в мире. Мы производим оборудование, которое не имеет аналогов", – цитирует издание слова американского президента Дональда Трампа, когда он комментировал достигнутое соглашение по вооружению Украины.

Соединенные Штаты на сегодня имеют гораздо больше батарей Patriot, чем любая другая страна – более 60 из примерно 180 существующих во всем мире.

Оружие, которое НАТО приобретет у США, уже готово к отправке в Украину – NYT

Как сообщал OBOZ.UA, Украина должна получить 17 систем Patriot из разных стран. Но говоря, что "они им не понадобятся", Трамп не уточнял, у каких именно стран НАТО приобретет указанные системы ПВО.

Возможно, это касается пусковых установок Patriot, которые американский производитель системы согласился в 2020 году продать Швейцарии, считает издание и добавляет, что пусковые установки – это лишь один из компонентов батареи Patriot, которая включает в себя радар, командно-контрольный центр и непосредственно ракеты-перехватчики.

Также ни Трамп, ни генсек НАТО Марк Рютте, комментируя упомянутое соглашение о вооружении Украины, не уточнили, какие виды ракет и боеприпасов могут быть проданы союзникам для Украины. В NYT предполагают, что среди них будут дополнительные ракеты класса "земля-земля" ATACMS "непосредственно для нанесения ударов вглубь по территории России".

Также издание предполагает, что Украина получит ракеты класса "воздух-земля", которые "запрашивала, но никогда не получала от США". Речь идет о ракетах JASSM, которые более дальнобойные, чем ATACMS, и могут быть запущены с истребителей F-16.

Напомним, что Дания, Нидерланды и Швеция также хотят купить ракеты для Patriot у Соединенных Штатов для Украины. Соответствующие заявления прозвучали от политиков этих стран.

Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия вчера, 14 июля. Все расходы, напомним, лягут на страны ЕС.

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