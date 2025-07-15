Оружие, которое НАТО приобретет у США, уже готово к отправке в Украину – NYT

Почти все оружие, которое союзники НАТО приобретут в рамках последнего соглашения о военной помощи Украине, или в наличии на военных складах, или недавно изготовлено. Речь о системах противовоздушной обороны Patriot, ракетах и боеприпасах, которые Североатлантический альянс приобретет у США для немедленной передачи украинским защитникам.

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Таким образом, все это оружие уже доступно для отправки в Украину. Об этом сообщает The New York, которое ссылается на американских чиновников.

"У вас есть очень богатые страны, которые покупают лучшее оборудование в мире, и у нас лучшее оборудование в мире. Мы производим оборудование, которое не имеет аналогов", – цитирует издание слова американского президента Дональда Трампа, когда он комментировал достигнутое соглашение по вооружению Украины.

Соединенные Штаты на сегодня имеют гораздо больше батарей Patriot, чем любая другая страна – более 60 из примерно 180 существующих во всем мире.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина должна получить 17 систем Patriot из разных стран. Но говоря, что "они им не понадобятся", Трамп не уточнял, у каких именно стран НАТО приобретет указанные системы ПВО.

Возможно, это касается пусковых установок Patriot, которые американский производитель системы согласился в 2020 году продать Швейцарии, считает издание и добавляет, что пусковые установки – это лишь один из компонентов батареи Patriot, которая включает в себя радар, командно-контрольный центр и непосредственно ракеты-перехватчики.

Также ни Трамп, ни генсек НАТО Марк Рютте, комментируя упомянутое соглашение о вооружении Украины, не уточнили, какие виды ракет и боеприпасов могут быть проданы союзникам для Украины. В NYT предполагают, что среди них будут дополнительные ракеты класса "земля-земля" ATACMS "непосредственно для нанесения ударов вглубь по территории России".

Также издание предполагает, что Украина получит ракеты класса "воздух-земля", которые "запрашивала, но никогда не получала от США". Речь идет о ракетах JASSM, которые более дальнобойные, чем ATACMS, и могут быть запущены с истребителей F-16.

Напомним, что Дания, Нидерланды и Швеция также хотят купить ракеты для Patriot у Соединенных Штатов для Украины. Соответствующие заявления прозвучали от политиков этих стран.

Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия вчера, 14 июля. Все расходы, напомним, лягут на страны ЕС.

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