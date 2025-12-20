Орбан заявил, что 'спас Европу от войны': Сикорский 'вручил' ему орден Ленина

Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после саммита Европейского совета вызвали резкую и ироничную реакцию со стороны европейских политиков. Особенно показательным стал ответ министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Дипломат публично высмеял слова венгерского премьера в соцсетях. Дискуссия состоялась в социальной сети X.

После заседания Европейского совета 18 декабря Виктор Орбан заявил, что Венгрия якобы "спасла Европу от войны". По его словам, Будапешт не позволил принять решение, которое предусматривало бы использование замороженных российских активов и могло, по мнению премьера, втянуть ЕС в прямое противостояние с Россией.

"Нам удалось предотвратить немедленную угрозу войны. Мы не позволили Европе объявить войну России, используя российские активы", – написал Орбан.

Орбан утверждает, что такой сценарий создал бы дополнительное финансовое давление на Венгрию. В то же время он сообщил, что 24 государства-члена Евросоюза согласились предоставить Украине военный кредит на ближайшие два года.

"В то же время 24 государства-члена решили предоставить Украине военный кредит на следующие два года. Если Украина не сможет вернуть кредит, эти европейские страны должны будут покрыть его выплаты", – добавил он.

На эти заявления иронично отреагировал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В социальной сети X он опубликовал короткое сообщение "Поздравляю", добавив к нему фотографию ордена Ленина, чем фактически высмеял риторику и позицию венгерского премьера.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала ежегодное заявление Европейского Союза о процессе его расширения. В проекте этого заявления содержалась положительная оценка прогресса Украины на пути к евроинтеграции. Позиция Будапешта угрожает вступлению Украины в ЕС.

