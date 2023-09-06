'Определенные ваши высказывания болезненны для украинского народа': епископы УГКЦ посетили в Ватикане Папу Римского. Фото

В Ватикане состоялась встреча епископов Синода УГКЦ с Папой Франциском. Священнослужители встретились 6 сентября во время частной аудиенции. Разговор был настолько откровенным, что иерархи УГКЦ выразили страдания украинского народа и упрекнули Папу в его недавних словах относительно "величия россиян".

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Об этом идет речь на сайте УГКЦ. Как отметил Блаженнейший Святослав, глава и отец УГКЦ, встреча была временем взаимного слушания и поводом для откровенного и искреннего диалога (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Архиереи УГКЦ попросили Папу Франциска начать встречу совместной молитвой за справедливый мир в Украине и всех, "кто в эту минуту умирает в нашей стране от руки российского агрессора". Папа поблагодарил их за это и помолился молитве "Отче наш".

"В разговоре со Святейшим отцом мы выразили все, что наши верные в Украине и всем мире поручили нам ему донести. Наши епископы говорили на украинском, английском, португальском и итальянском языках", – сказал Блаженнейший Святослав.

Епископы заявили Папе, что определенные высказывания и жесты "Святого Престола и Вашего Святейшества болезненны и тяжело воспринимаются украинским народом, который в эти минуты истекает кровью в борьбе за свое достоинство и независимость".

Они разъяснили, что российская пропаганда использует подобные недоразумения для оправдания и поддержки убийственной идеологии "русского мира".

"Поэтому верные нашей Церкви чувствительны к каждому слову Вашей Святейшеству как вселенскому голосу правды и справедливости", – добавили епископы.

Папа Римский объяснил свои слова.

"Возвращаясь из Монголии, во время разговора с журналистами я сказал, что настоящая боль есть, когда культурное наследие какого-то народа проходит "дистилляцию" и подвергается манипуляциям со стороны определенной государственной власти, в результате чего превращается в идеологию, которая уничтожает и убивает. Большой трагедией является когда такая идеология врывается в Церковь и подменяет собой Христово Евангелие. Отдельной болью украинского народа является тот факт, что вы сомневаетесь, с кем Папа. Я хочу заверить вас в моей солидарности с вами и постоянной молитвенной близости. Я с украинским народом" , – заявил он и как особый жест и символ близости к украинскому народу принес икону Богородицы, перед которой, как отметил, каждый день молится за Украину.

Епископы, в свою очередь, поблагодарили Папу Франциска за постоянную поддержку Украины на международном уровне, его гуманитарные акции, личные усилия для освобождения пленных, миротворческую миссию специального папского посланника кардинала Маттео Дзупи.

"Эти вещи, Ваше Святейшество, свидетельствуют о страданиях нашей Церкви вместе со своим народом среди безвременья войны, вызванной российской агрессией. Как бесценное сокровище мы передаем их в Ваши руки с надеждой, что вскоре в Украине наступит справедливый мир", – сказал глава УГКЦ и подарил Его Святейшеству икону Иисуса Христа, спасенную из сожженного россиянами храма в с. Красное Запорожская область.

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа римский Франциск признал, что его недавние комментарии о России, которые Украина расценила как похвалу империализму, были плохо сформулированы. Он заявил, что только хотел напомнить молодым россиянам о большом культурном наследии без политического контекста.

Как известно, Папа Франциск во время телемоста с российской молодежью 25 августа выразил восхищение "великой Россией" и призвал граждан этого государства-террориста "никогда не отказываться от (своего) наследия".

"Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – величественной, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия", – заявил понтифик.

Как писал OBOZREVATEL, примечательно, что незадолго до этого глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал верующих помолиться за Украину. Он попросил особой молитвы, потому что "Украина давно страдает из-за войны".

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