"Оправдывает российскую агрессию в Украине": в Латвии запретили "Радио Беларусь"

В Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил вещание белорусской радиостанции "Радио Беларусь" на территории страны. При этом принятое решение "касается всех способов распространения вещания".

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Поводом послужило распространение радиостанцией российских нарративов о войне в Украине и поддержка самопровозглашенного "президента" Беларуси. Об этом сообщают латвийские вещатели.

В частности, утверждается, что в NEPLP получили "от другого компетентного государственного учреждения" информацию о том, что белорусское радио "распространяет одностороннюю и тенденциозную информацию о войне России против Украины", а также "оправдывает российскую военную агрессию" и занимается "поддержкой политического режима белорусского диктатора Александра Лукашенко".

Эта радиостанция находится под прямым контролем белорусской государственной телевещательной компании. Вместе с последней она включена в санкционный список ЕС – как за поддержку белорусского режима, так и за причастность к военной агрессии России против Украины.

Принятое решение касается всех способов распространения вещания, в том числе через интернет.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае применения Россией нескольких ракет против стран Европы их системы ПВО могут не справиться с угрозой. Нынешние темпы развития воздушной войны в Украине могут сделать часть планов Европы по подготовке к возможному конфликту устаревшими уже к середине 2027 года.

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