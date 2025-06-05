Операция 'Паутина' переписывает военную историю, – Каллас

Такие боевые операции, как "Паутина" Службы безопасности Украины, переписывают военную историю. Неожиданная атака по самолетах 1 июня явно повысила цену войны для страны-агрессора России.

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Удары по законных военных целях на территории РФ прокомментировала Кая Каллас, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Она пообщалась с прессой в Брюсселе (Бельгия) 5 июня, передает пресс-служба.

"В выходные мы видели эти атаки украинских беспилотников, которые переписывают военную историю. Я имею в виду, что они использовали дроны стоимостью в тысячи, чтобы уничтожать самолеты стоимостью в миллионы. Так что, думаю, это явно повышает цену для русских – опять же, чтобы русские тоже хотели мира", – сказала глава дипломатии ЕС.

Она обратила внимание на то, что кремлевский диктатор Владимир Путин "все еще играет в игры", из-за чего никаких подвижек в прекращении огня нет.

"То, что мы делаем с европейской стороны – это увеличиваем давление, работая над следующим пакетом санкций. Мы достигаем точки, когда санкции действительно бьют по цепочкам поставок", – заявила Каллас.

Она добавила, что европейские политики работают над 18-м санкционным пакетом "так быстро, как могут", но никаких дат и сроков не раскрыла.

"Думаю, что очень важно послать сильный сигнал, чтобы оказать давление на РФ. Я не могу назвать вам [точный] срок, но мы определенно стремимся получить его как можно скорее", – сказала бывшая премьер-министр Эстонии.

Журналисты попросили ее прокомментировать угрозы Кремля "ответить" Украине на ее операции в российском тылу.

Каллас подчеркнула: россияне все время атаковали украинскую территорию дронами, в том числе мирных жителей.

"Они не меняли своего поведения. И очевидно, что они захотят повысить цену для Украины, [поскольку они] всегда нападают на мирных жителей. Позвольте мне напомнить вам, что нападать на мирных жителей или гражданскую инфраструктуру противоречит международному гуманитарному праву – и Россия делает это все время. Наш ответ не должен заключаться в том, чтобы сделать шаг назад. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы оказать большее давление на Россию, чтобы они тоже захотели мира", – подчеркнула глава дипломатии Евросоюза.

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что операция "Паутина" является впечатляющим достижением, значение которого трудно переоценить. Это четкий сигнал Владимиру Путину, что он не смог достичь своих целей в Украине и не сможет этого сделать в обозримом будущем.

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