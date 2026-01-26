Охотится на критиков режима: Россия злоупотребляет механизмами Интерпола для преследования людей за рубежом – BBC

Россия системно злоупотребляет механизмами Интерпола, пытаясь объявлять в розыск политических оппонентов, журналистов и бизнесменов, находящихся за пределами страны. Об этом свидетельствуют тысячи внутренних документов, переданных разоблачителем и проанализированных экспертами. Данные также показывают, что после полномасштабного вторжения в Украину усиленный контроль за Россией не остановил эти практики.

Результаты расследования обнародовало BBC World Service и французский центр журналистских расследований Disclose. Данные основаны на утечке внутренних файлов Интерпола.

Согласно утечке, за последние 11 лет именно Россия стала лидером по количеству жалоб в Комиссию по контролю файлов Интерпола (CCF) – независимый орган, который рассматривает обжалования "красных уведомлений" и диффузий. Количество жалоб на действия Москвы втрое превышает показатели следующей в списке страны –Турции. По меньшей мере 700 человек, объявленных в розыск по запросам РФ, подали жалобы, и более 400 из них добились отмены решений – больше, чем в случае любого другого государства.

Отдельное внимание журналисты уделяют делам, в которых запросы России признавались преимущественно политическими. В одном из таких случаев Комиссия отметила, что материалы из Москвы были "общими и шаблонными", а описание преступления – недостаточно обоснованным. Несмотря на это, до 90% российских запросов в 2024 году проходили начальную проверку Интерпола, хотя почти половину из них впоследствии отменяли после жалоб.

Документы также раскрывают другой механизм – неформальные запросы через внутреннюю систему уведомлений Интерпола. В нескольких случаях российские правоохранители пытались получить информацию о местонахождении оппозиционных активистов и журналистов, даже когда официальные "красные уведомления" были отклонены. Такие действия противоречат рекомендациям самой организации.

Внутренние отчеты Интерпола за 2024-2025 годы подтверждают, что руководство организации признавало "серьезные нарушения" и "сознательное злоупотребление" со стороны России. В то же время в этот же период, по словам обличителя, часть дополнительных ограничений в отношении Москвы была тихо отменена.

В Интерполе отвергают обвинения в попустительстве злоупотреблениям и заявляют, что организация действует в соответствии с собственной конституцией, которая запрещает политически мотивированные преследования. Впрочем, международные юристы настаивают: без реальных санкций против стран, которые системно злоупотребляют механизмами розыска, риск использования Интерпола как инструмента давления будет оставаться.

