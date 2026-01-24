'Однозначно поддерживаем Украину': сенат Чехии одобрил резолюцию в противовес скандальным заявлениям спикера Окамуры

Сенат Чешской Республики подтвердил свою непоколебимую поддержку Украины, приняв две резолюции, которые свидетельствуют солидарность с Киевом в контексте полномасштабного вторжения России. Резолюции стали ответом на скандальные заявления спикера нижней палаты парламента Томио Окамуры и подтверждают готовность Чехии продолжать оказывать помощь.

Видео дня

Председатели Сената также отметили важность поддержки Украины на пути в Европейский Союз. Об этом в интервью Укринформу сказал спикер Сената Чешской Республики Милош Выстрчил.

По словам Милоша Выстрчила, Сенат принял в начале года две резолюции в поддержку Украины. Первая касалась Коалиции желающих и подтверждала, что премьер-министр Андрей Бабиш продолжит координировать снарядную инициативу для Украины.

Вторая резолюция прямо отвергала антиукраинские заявления Томио Окамуры, признавая их "оскорбительными и ложными", и выражала однозначную поддержку Украине как стране, на которую была совершена агрессия, а также подчеркивала, что все формы ключевой поддержки должны быть продолжены.

Вистрчил также отметил, что в целом Сенат принял около 15 резолюций по Украине, которые определяют позицию верхней палаты относительно того, как Чешская Республика должна поддерживать Киев.

Кроме того, Сенат поддерживает Украину на пути к вступлению в Европейский Союз и призывает работать над этим вопросом конструктивно, не ища причин, почему это невозможно реализовать, даже в условиях войны.

"Путь в Европу не является безболезненным. Но наши усилия должны быть направлены на то, чтобы работать над этим, говорить, что с этим можно сделать, чем мы можем помочь, и двигаться вперед, а не использовать это как инструмент для поиска причин, почему это невозможно сделать", – сказал Вистрчил.

Напомним, в новогоднем обращении спикер парламента Чехии Томио Окамура снова выступил против предоставления оружия Украине. Его нельзя отправлять для "поддержки абсолютно бессмысленной войны", более того – оружие стоит деньги, которые разворовывают "украинские воры из хунты Зеленского".

По словам Окамуры, на военной помощи Украине настаивает "провоенная пропаганда" ЕС, но это противоречит новому курсу нового чешского правительства.

После этого оппозиционные партии Чехии заявили о намерении инициировать голосование в Палате депутатов по отставке ее председателя Томио Окамуры.

Как сообщал , граждане Чехии массово поддержали письмо, адресованное послу Украины Василию Зваричу, с извинениями за заявления спикера палаты депутатов Томио Окамуры. Авторы подчеркнули, что заявления спикера не отражают истинную позицию чешского общества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!