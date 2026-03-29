Попытка подрыва бомбы в Париже: полиция задержала еще двух подозреваемых

Французские правоохранители расширили круг подозреваемых по делу о попытке теракта в центре Парижа, задержав еще двух человек. Следствие устанавливает их роль в подготовке нападения на американский банк, которое удалось предотвратить в последний момент.

Во Франции продолжается антитеррористическое расследование. Об этом сообщает France 24 совместно с AP News.

В ночь на 29 марта полиция сорвала попытку подрыва самодельного взрывного устройства у здания Bank of America в 8-м округе Парижа, недалеко от Елисейских полей. Нападавшего задержали непосредственно перед тем, как он должен был привести устройство в действие.

Взрывчатка состояла из около пяти литров жидкости, горючего и системы зажигания. Во время инцидента рядом находился еще один человек, который, вероятно, фиксировал события на телефон.

Один из задержанных заявил, что погода выполнить задание после вербовки через соцсеть Snapchat. Ему за это пообещали вознаграждение в размере 600 евро. Сейчас также под стражей находится несовершеннолетний, которого задержали ранее – срок его содержания продлен.

Сейчас расследование ведет антитеррористическая прокуратура Франции в сотрудничестве с судебной полицией и Главным управлением внутренней безопасности (DGSI). Дело квалифицировано как попытка уничтожения имущества опасным способом в связи с террористической деятельностью, а также участие в преступном сговоре.

Министр внутренних дел Франции отметил оперативность полиции, подчеркнув повышенные риски атак на фоне напряженной международной ситуации.

Как писал OBOZ.UA, ночью в субботу, 28 марта, в Париже пытались взорвать Банк Америки (Bank of America). Преступник, который собирался привести в действие самодельное взрывное устройство, задержан.

